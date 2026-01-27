Neverjetno: Trumpov ICE, ki ubija ljudi, prihaja v Evropo. Varoval bo olimpijske igre

Viri so v torek potrdili, da bo ICE sodeloval pri varovanju, pri čemer so poudarili, da bodo zvezni agenti ICE podpirali diplomatske varnostne ekipe in ne bodo izvajali nobenih operacij, povezanih z imigracijo. Agenti ameriške Službe za priseljevanje in carinsko kontrolo (Immigration and Customs Enforcement – ICE) bodo imeli varnostno vlogo med prihajajočimi zimskimi olimpijskimi igrami Milano–Cortina, so lokalnim medijem sporočili viri z ameriškega veleposlaništva v Rimu. Agencija Associated Press je informacije neodvisno potrdila z dvema viroma na veleposlaništvu.

Viri, ki so v torek potrdili sodelovanje ICE-a, so povedali, da bodo zvezni agenti ICE zagotavljali podporo ekipam, zadolženim za varnost diplomatov, ter da ne bodo izvajali nobenih operacij, povezanih z imigracijo. Na prejšnjih olimpijskih igrah je za varnost ameriških diplomatov skrbelo več zveznih agencij, vključno s preiskovalno vejo ICE-a, imenovano Homeland Security Investigations, so navedli viri. Ti niso smeli biti imenovani, ker nimajo pooblastil za javne izjave.

V Milanu niso dobrodošli

Milanski župan Giuseppe Sala je dejal, da ICE v njegovem mestu ne bo dobrodošel. Milano bo namreč gostil večino ledenih športov med igrami, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja. O vlogi ICE-a je konec tedna poročal italijanski dnevnik il Fatto Quotidiano, kar je sprožilo nasprotujoče si izjave italijanskih oblasti, ki niso želele potrditi vloge te agencije.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je v soboto izjavil, da ni prejel potrditve o razporeditvi ICE-a, vendar je dodal, da »ne vidi, v čem bi bil problem«, poroča tiskovna agencija ANSA.

Ministrstvo za notranje zadeve je v torek ponovilo, da Združene države Amerike še niso potrdile sestave svoje varnostne spremljevalne ekipe, hkrati pa poudarilo, da »trenutno ni nobenih znakov, da bi ICE ZDA deloval kot varnostna spremljava ameriške delegacije«. Podpredsednik ZDA JD Vance bo vodil delegacijo, ki se bo 6. februarja udeležila otvoritvene slovesnosti. Delegacijo bosta po navedbah Bele hiše, objavljenih v začetku tega meseca, sestavljala tudi druga dama Usha Vance in državni sekretar Marco Rubio.