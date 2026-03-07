Neverjetno: Učiteljica je na spletu delila nasvete o spolnosti

SODBA ŠE NI PRAVNOMOČNA

Delala je pod vzdevkom Papežinja orgazmov, sodišče pa je zdaj odločilo, da jo lahko odpustijo.

Primer, ki je v Avstriji dvignil veliko prahu, dobiva nov preobrat. Učiteljico Moniko Ring s tamkajšnje ljudske šole, ki je na spletu pod vzdevkom Papežinja orgazmov delila nasvete o spolnosti, lahko delodajalec zakonito odpusti. Tako je odločilo višje deželno sodišče v Linzu. Sodba pa še ni pravnomočna. Oseminštiridesetletna učiteljica je na sodišču vse doslej uspešno izpodbijala odpoved, ki jo je konec leta 2023 izrekla izobraževalna direkcija Zgornje Avstrije. Sodniki so namreč presodili, da njeno ravnanje vendarle ni bilo tako hudo, da bi to pomenilo takojšnjo odpustitev. Kljub temu pa je ...