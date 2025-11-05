New York dobil prvega muslimanskega župana, v Levici »navdušeni in delajo zapiske«

Demokratični socialist Zohran Mamdani je zmagovalec županskih volitev v New Yorku in v zgodovino se bo zapisal kot prvi musliman na tem položaju.

»Prihodnost je v naših rokah, prijatelji, vrgli smo politično dinastijo,« je pred množico navdušenih podpornikov v Brooklynu dejal Mamdani, ko je bilo ob preštevanju glasov že jasno, da je osvojil županski položaj. Glede na več kot 90 odstotkov preštetih glasov jih je Mamdani osvojil nekaj več kot polovico.

»Če lahko kdor koli pokaže narodu, ki ga je izdal Donald Trump, kako ga poraziti, je to mesto, ki mu je omogočilo vzpon,« je dejal 34-letnik in zagotovil: »V tem trenutku politične teme bo New York luč.«

Zmage mladega Zohrana Mamdanija so bili izredno veseli tudi v naši stranki Levica, kjer so v odzivu zapisali, da je Mamdani »dokazal, da lahko en nasmejan milenijec s Tik Tok profilom, 90 tisoč prostovoljci ter veliko sprehajanja in vožnje z javnim prometom premaga elite«.

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob tem dodala: »Njegova zmaga je dokaz, da se je proti politikam pohlepa mogoče boriti z iskrenostjo in srčnostjo. Navdušeni čestitamo in delamo zapiske.«

FOTO: Michael M. Santiago Getty Images Via Afp