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USPEŠNO RAZSTRELJEN

Neznani dron v zračnem prostoru Nata: v zrak poslali štiri lovce

Radarski sistem za nadzor zračnega prostora je neznani cilj zaznal ob 9.39.
Letala Eurofighter Typhoon in F-16, simbolična fotografija. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters
Letala Eurofighter Typhoon in F-16, simbolična fotografija. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters
N. P.
 24. 7. 2026 | 14:01
 24. 7. 2026 | 14:01
1:52
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V Romuniji, ki je članica zveze Nato, so v petek, 24. julija, posredovali zaradi vdora neznanega brezpilotnega letala v nacionalni zračni prostor. Predsednik Nicușor Dan je potrdil, da je pilot romunskega borbenega letala F-16 dron uspešno sestrelil nad nenaseljenim območjem. Radarski sistem za nadzor zračnega prostora je neznani cilj zaznal ob 9.39, približno 20 kilometrov vzhodno od Suline. Letalo je nato nadaljevalo pot po trasi Sulina—Brăila—Fetești—Buzău. Nacionalni vojaški poveljniški center je na plovilo nemudoma obvestil pristojne službe, prebivalci okrožij Tulcea in Brăila pa so preko sistema RO-Alert prejeli varnostna opozorila.

Za spremljanje in reševanje situacije so v okviru zračne policije v zrak poslali štiri letala: dve letali Eurofighter Typhoon italijanskih zračnih sil iz baze Mihail Kogălniceanu ter dve letali F-16 romunskih zračnih sil iz 86. letalske baze v Feteștiju. Natančno ob 11.02 je eden od romunskih lovcev F-16 na cilj izstrelil raketo. Z ministrstva za nacionalno obrambo so sporočili: »Eno od letal F-16 romunskih zračnih sil iz 86. letalske baze v Feteștiju je med izvajanjem naloge nadzora in spremljanja drona, ki je vstopil v nacionalni zračni prostor, zračni cilj napadlo z raketo in ga sestrelilo nad nenaseljenim območjem v bližini mesta Padina v okrožju Buzău.« Z ministrstva so ob tem dodali, da bodo podrobnejše podatke javnosti posredovali takoj, ko bodo zaključili vse ustrezne preiskave v zvezi z incidentom.

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