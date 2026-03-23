Cene goriva letijo v nebo, povpraševanje raste, minister pa: »Ni potrebe po zalogah«

Poročali smo že, da se v Sloveniji povpraševanje po gorivu ni občutno zmanjšalo, zato na nekaterih bencinskih servisih občasno še vedno prihaja do pomanjkanja goriva. Trgovci sicer trdijo, da si prizadevajo za čim boljšo oskrbo.

Težave z oskrbo z gorivi imajo tudi naši južni sosedje

A podobne težave imajo tudi naši južni sosedi. Nekatere bencinske črpalke na Hrvaškem so namreč ostale brez goriva le dan pred uveljavitvijo novih cen, ki prinašajo podražitve. Poseben problem je dizelsko gorivo. Od torka, v skladu z novim izračunom določanja najvišjih maloprodajnih cen naftnih derivatov, bo cena evrodizla zrasla na 1,73 evra za liter, plavi dizel pa celo na 1,19 evra. Kot navaja Dnevnik Nove TV na posameznih bencinskih črpalkah v Konavlih ni dizla, INA in Dirus pa sta svoje stranke že obvestila o pomanjkanju.

Pomanjkanje goriva na jugu države ni osamljen primer; na nekaterih črpalkah tudi v drugih delih države primanjkuje goriva, zdi pa se, da težava ni zgolj v ceni, temveč tudi v oskrbi, saj posamezne črpalke ne dobijo dovolj goriva, medtem ko povpraševanje narašča.

Minister se dela Angleža

Minister za gospodarstvo Ante Šušnjar je po seji vlade dejal, da nima informacij o pomanjkanju goriva. »Tudi ponoči so cisterne vozile na vse ciljne lokacije in varnost oskrbe je zagotovljena, državljanom sporočam, da ni potrebe po iracionalnem ustvarjanju zalog goriva.«

»Kar zadeva varnost oskrbe, ta niti v enem trenutku ni vprašljiva. V vsakem delu dneva, v vsakem delu Hrvaške oskrba poteka nemoteno, nenehno se dovažajo količine, ki so bile prej prodane, tako da ni motenj v oskrbi. Imamo rafinerijo in prav zaradi tega imamo zagotovljeno varnost oskrbe,« je potrdil Šušnjar.