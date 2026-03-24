Ni znanstvena fantastika: na Luni bodo gradili bazo

Ameriška vesoljska agencija Nasa namerava v naslednjih letih na Luni postaviti bazo, ki bo vredna 20 milijard dolarjev, pravi upravitelj Nase Jared Isaacman. Ob tem je pojasnil, da so projekt orbitalne lunarne postaje Gateway začasno ustavili. »Agencija namerava začasno ustaviti projekt Gateway v njegovi sedanji obliki in se osredotočiti na infrastrukturo, ki omogoča trajno delovanje na površini,« je na sedežu Nase v Washingtonu povedal Isaacman. Po njegovih besedah bodo opremo, ki je bila v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, med njimi Evropsko vesoljsko agencijo (Esa), predvidena za Gateway, uporabili drugje.

Gre za še eno spremembo programa Nase v zadnjem času, a njen načrt pošiljanja človeka na Luno in kasneje na Mars ostaja v veljavi, poroča televizija ABC. Program Artemis, ki se sooča z zamudami, bo najprej poslal človeka na Luno, kar bo odskočna deska za kasnejše poti na Mars. Ciljni datum poti na Luno je leto 2028, misija Artemis 2 s človeško posadko pa bo že aprila obkrožila Zemljin satelit. Izgradnja Lunarne baze naj bi potekala naslednjih sedem let, zanjo bo potrebnih več deset vesoljskih misij, ki jih bo Nasa izvedla skupaj z zasebnimi podjetji, kot sta SpaceX Elona Muska in Blue Origin Jeffa Bezosa.