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Nič več brezskrbno v Črno goro, za te države uvajajo vizume

Črna gora je svojo vizumsko politiko v celoti uskladila s politiko Evropske unije
Črna gora je priljubljena turistična destinacija ljudi z vseh koncev sveta. FOTO: Blaž Samec
Črna gora je priljubljena turistična destinacija ljudi z vseh koncev sveta. FOTO: Blaž Samec
STA, B. K. P.
 27. 7. 2026 | 23:07
1:51
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Črna gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Savdske Arabije in Turčije, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve v Podgorici. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z EU, Črna gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji. Črnogorsko zunanje ministrstvo je v objavi na spletni strani zapisalo, da je vlada prejšnji teden sprejela uredbo, v skladu s katero bodo državljani Belorusije, Kitajske, Rusije, Savdske Arabije in Turčije od 1. novembra potrebovali vizum za vstop v državo.

»Črna gora je tako svojo vizumsko politiko v celoti uskladila s politiko Evropske unije, s čimer je izpolnila eno od zadnjih meril za zaprtje pogajalskega poglavja 24 - Pravica, svoboda in varnost, ter eno od ključnih zavez iz reformne agende. To potrjuje zavezanost naše države evropskemu povezovanju,« so dodali. Ministrstvo navaja še, da so ob tem izvedli aktivnosti, ki bodo ublažile morebitne negativne učinke te spremembe in omogočile, da bo postopek pridobivanja vizuma za vstop v Črno goro čim bolj enostaven in dostopen.

Pri tem so izpostavili, da vloge za pridobitev vizuma ne bo treba več vložiti izključno na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Črne gore, temveč je država sklenila partnerstvo s podjetjem VFS Global, ki bo oddajo vlog za vizume omogočilo v prijavnih centrih v Indiji, Bangladešu, Kirgizistanu, Azerbajdžanu, Turčiji, Združenih arabskih emiratih in Rusiji. V prihodnosti bodo podobne centre odprli še v več drugih, zlasti azijskih državah.

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