Nihče več ni varen! Hekerji ukradli osebne podatke vseh zaposlenih na FBI

Direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Kash Patel preživlja vse prej kot lahke dneve, saj so v sistem urada vdrli hekerji, ki naj bi ukradli osebne podatke prav vseh zaposlenih in celo kandidatov za zaposlitev v uradu. ShinyHunters, razvpita hekerska tolpa, je sporočila, da je pridobila imena, domače naslove, telefonske številke in datume rojstva agentov FBI ter celo podatke o njihovih zakoncih, poleg tega je tolpa v torek uničila tudi spletno stran FBI za zaposlovanje in zapisala: »To spletno mesto so zasegli ShinyHunters.« Nato so kritizirali ameriškega predsednika Donalda Trumpa in sporočilo zaključili s predsednikovim zaščitnim sloganom, ki ga uporablja na svojem družabnem omrežju Truth Social: »Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.«

Eden od hekerjev je v intervjuju za 404 Media, ki je prvi poročal o domnevni kršitvi, izrekel še grožnjo Trumpovi administraciji. »Kar nameravamo storiti, ne bi imenoval izsiljevanje, morda prisila,« je heker povedal o njihovih načrtih in dodal, da njihovo početje »ni finančno motivirano«. Tolpa običajno krade podatke in nato zahteva odkupnino, pri čemer grozi, da bo odstranila še več datotek, če žrtve nočejo plačati, zato je na FBI in v pisarni predsednika Trumpa zdaj zavladalo precejšnje nelagodje, saj nihče ne ve, kaj hekerji želijo, kakšen je njihov naslednji korak, če njihovo početje ni finančno motivirano, piše Daily Mail.

FBI je v izjavi za omenjeni časnik povedal, da vdor v njihovo spletno stran trenutno preiskuje. Spletna stran urada je bila kasneje ukinjena, z obvestilom, ki je opozorilo, da portal za prijavo posebnih agentov »trenutno ni na voljo«.

Omenjeni napad pa naj ne bi bil edini, ki so ga te dni izvedli hekerji, ki delujejo pod imenom ShinyHunters. Prav tako naj bi vdrli tudi v Amazonove strežnike AWS GovCloud, storitve v oblaku, ustvarjenje za shranjevanje občutljivih podatkov ameriške vlade, in ukradli med dvema in tremi terabajti datotek.