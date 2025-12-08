Nina Radi objokana, Peter razočaran, gledalci v zrak: »Dobil je vse, kar je iskal ...« (VIDEO)

V šovu Ljubezen po domače sta se Nina Radi in Peter Benedik po brezskrbnem druženju končno odprla temo, ki je že nekaj časa visela med njima. Medtem, ko je bil Peter poln optimizma in prepričanja, da se med njima nekaj prebuja, je Nina v sebi nosila drugačno resnico in ta ji ni šla zlahka z jezika. Peter je namignil, da v Nini vidi nekaj posebnega. Nina ga je nato vprašala, ali misli, da je njegova sorodna duša, kar je Peter brez oklevanja potrdil. Prav v tistem trenutku pa jo je močno zabolelo, saj se je zavedala, da mu bo »na nek način zabila nož v srce«.

Peter je še vedno verjel, da se jima odpira priložnost, a je Nina poudarila, da se lahko nanjo sicer vedno zanese, kaj več mu pa ne more obljubiti. Zbrala je pogum in iskreno priznala: »Metuljčkov z moje strani ni bilo. Ni mi spodneslo tal pod nogami.« Dodala je, da dvomi, da bi se to lahko spremenilo v prihodnje, ne glede na to, kako zelo si Peter tega želi. Peter je odkrito priznal, da je v njej videl potencialno partnerico. Nini je bilo hudo, ker ga je prizadela ...