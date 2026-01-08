Niti med odmori: v hrvaških osnovnih šolah kmalu popolna prepoved mobilnih telefonov

Na Hrvaškem bodo predvidoma še pred koncem šolskega leta uvedli popolno prepoved uporabe mobilnih telefonov v osnovnih šolah. Otroci jih ne bodo smeli uporabljati niti med odmori in v nobenem od šolskih prostorov. Na srednjih šolah bo njihova uporaba med odmori dovoljena, je danes sporočil hrvaški minister za izobraževanje Radovan Fuchs. Prepoved bo ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade uvedlo s spremembo pravilnika o pedagoških ukrepih, ki ga je danes poslalo v spletno javno posvetovanje.

Minister Fuchs je po današnji seji vlade pojasnil, da bo novi pravilnik prepovedoval uporabo telefonov oz. informacijsko-komunikacijskih sredstev ves čas otrokovega bivanja v šoli, razen v primeru, ko bo njegova uporaba potrebna za izvajanje pouka. Učenci bodo mobilne telefone lahko še naprej prinašali v šolo, vendar jih ne bodo smeli uporabljati in jih bodo morali imeti v torbah ali omaricah, če jih šola ima. V srednjih šolah ostaja prepoved uporabe mobilnih telefonov med poukom, ne pa tudi med odmori, ker bi bilo to po besedah Fuchsa težko nadzorovati, lahko pa srednje šole omejijo njihovo uporabo z internimi akti.

Vse več držav se odloča za omejitev uporabe

Pravilnik bo v javnem posvetovanju do 7. februarja. Začel bo veljati dan po objavi v hrvaškem uradnem listu, šole pa bodo nato imele 60 dni, da z njim uskladijo svoje interne akte. V EU se vse več držav odloča za omejitev uporabe telefonov v šolah, saj menijo, da ti negativno vplivajo na učence. V ospredju prizadevanj za strožjo omejitev je Italija, ki je maja lani dala pobudo, da bi prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah priporočili na ravni EU.