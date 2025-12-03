Podpredsednik skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Tino Chrupalla je dejal, da bo njegova stranka izključila člana, obtoženega, da je na strankarskem srečanju pretekli konec tedna imel govor na način, podoben Adolfu Hitlerju. Incident se je zgodil v soboto v mestu Gießen, kjer je AfD organiziral ustanovni kongres svojega novega mladinskega gibanja Deutsche Generation (Generacija Nemčija), je navedel Politico.

Zdelo se je, kot da govori in gestikulira kot razvpiti vodja nacistične Nemčije

Malo znani član AfD Alexander Eichwald je stopil na oder oblečen v moder suknjič, črno kravato in z lasmi, počesanimi nazaj. V govoru, s katerim se je prijavil za vodilni položaj v mladinski organizaciji, se je zdelo, da govori in gestikulira kot razvpiti vodja nacistične Nemčije.

»Naša nacionalna dolžnost je zaščititi nemško kulturo pred tujimi vplivi,« je dejal, pri tem pa je izgovarjal črko »r« in govoril na način, ki spominja na Hitlerja. »Ne želimo ljudi, kot je [on], v naši stranki,« je dejal Chrupalla v eni izmed televizijskih oddaj in dodal, da se je Eichwald AfD pridružil šele pred dvema mesecema.

Nekdo celo menil, da je ovaduh obveščevalcev

Po njegovem govoru so člani AfD podvomili, ali je bilo takšno nastopanje sploh mišljeno resno. Eden od članov ga je celo vprašal, ali je ovaduh nemške obveščevalne službe. Eichwald mu je odgovoril: »To vprašanje verjetno izhaja iz mojega zavijajočega ‘r’. Sem ruski Nemec in tako so me naučili govoriti.«