Nobelova nagrada za mir letos južnoafriški pravnici Navi Pillay

Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo, je danes v Oslu sporočil Nobelov odbor.

Kot so poudarili v utemeljitvi, je Pillay države in nacionalne voditelje pozivala k odgovornosti ter prinesla upanje žrtvam nasilja in konfliktov. Označili so jo za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v tem času. Južnoafriška pravnica indijsko-tamilskega rodu je bila med letoma 2008 in 2014 visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Bila je prva nebelska sodnica Vrhovnega sodišča Južne Afrike, delovala je tudi kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in bila predsednica Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando.

Dobitnica prejme priznanje in denarno nagrado, ki letos znaša 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Nagrado bodo tako kot vsako leto podelili v Oslu 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja nagrade, izumitelja dinamita Alfreda Nobela.

Lani je najprestižnejšo Nobelovo nagrado prejela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado, a jo je kasneje predala predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je bil prepričan, da bi moral dobiti nagrado on.

Norveški Nobelov odbor je sicer sporočil, da dejanske nagrade »ni mogoče preklicati, deliti ali prenesti na druge«. V preteklih dneh so že razglasili dobitnike nagrad za medicino, fiziko, kemijo in literaturo. V ponedeljek bo znan še dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo.