Nobelovi nagrajenki grozijo, če bo odšla na prevzem nagrade, bo Machadova ubežnica

Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir in vodja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado bo obravnavana kot ubežnica, če bo decembra odpotovala na Norveško na prevzem nagrade, je napovedal venezuelski generalni državni tožilec. Slovesnost bo 10. decembra v Oslu.

Machadova, ki je trenutno v Venezueli, je izrazila namero, da bo 10. decembra odpotovala v norveško prestolnico na slovesnost podelitve Nobelove nagrado za mir. »Ker bo zunaj Venezuele in je proti njej vloženih več kazenskih preiskav, bo veljala za ubežnico,« je dejal generalni državni tožilec Tarek William Saab in dodal, da je obtožena zarote, spodbujanja sovraštva in terorizma.

Podprla je trditve Washingtona, da venezuelski predsednik Nicolas Maduro (na sliki) vodi mamilarski kartel. FOTO: Marco Bello/Reuters

Nobelova nagrajenka je pozdravila ameriško vojaško prisotnost v Karibih, kjer je bilo v napadih na čolne, ki naj bi domnevno prevažali mamila, doslej ubitih najmanj 83 ljudi. Podprla je tudi trditve Washingtona, da venezuelski predsednik Nicolas Maduro vodi mamilarski kartel. V videoposnetku, objavljenem v torek na družbenih omrežjih, je dejala, da je Venezuela na pragu nove dobe.