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POD TRDNJAVO V DRNIŠU

Nočna drama v rečnem kanjonu: 15 gorskih reševalcev, dva drona in bitka s časom

Reševalci so teren preiskovali iz več smeri: iz zraka, s spuščanjem po vrveh z visokih sten ter s prečenjem izsušene rečne struge.
FOTO: HGSS

FOTO: HGSS

FOTO: HGSS

FOTO: HGSS

FOTO: HGSS

FOTO: HGSS

FOTO: HGSS
FOTO: HGSS
FOTO: HGSS
N. P.
 16. 7. 2026 | 10:31
 16. 7. 2026 | 10:31
2:02
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Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) je na svojem uradnem Facebook profilu delila podrobnosti o uspešni, a zelo zahtevni reševalni akciji, ki se je odvila v kanjonu reke Čikole pod trdnjavo v Drnišu. Iskanje pogrešane osebe na izjemno nedostopnem terenu se je s skupnimi močmi reševalcev in sodobne tehnologije zaključilo srečno.

Reševalci so teren preiskovali iz več smeri: iz zraka, s spuščanjem po vrveh z visokih sten ter s prečenjem izsušene rečne struge. Pravo olajšanje je prinesel mrak, ko je pilot brezpilotnega letalnika (drona) v strmem useku pod trdnjavo končno lociral pogrešano osebo, ki je bila hudo poškodovana. Reševalna ekipa se je z nosili in opremo za prvo pomoč takoj spustila do poškodovanca, medtem ko je skupina nad kanjonom pripravljala sidrišča in sisteme za dvig. Pri tem je ključno vlogo znova odigral dron, ki je po padcu mraka ves čas dodatno osvetljeval lokacijo in reševalcem omogočil varnejše delo na steni.

FOTO: HGSS
FOTO: HGSS

V obsežni akciji je sodelovalo 15 reševalcev HGSS s postaje Šibenik z dvema dronoma ter pet gasilcev iz prostovoljnega gasilskega društva Drniš. Poškodovano osebo so uspešno izvlekli iz kanjona in jo predali reševalni službi. Člani HGSS so ob tej priložnosti poudarili, kako pomemben je vsak trenutek njihovega usposabljanja. V svoji objavi so zapisali: »Takšne akcije dajejo smisel vsaki uri usposabljanja, vsakemu odhodu na teren in vsakemu odrekanju reševalcev. Včeraj se je vse to združilo v pravem trenutku.«

Uspeh reševalne akcije ni naključje, temveč rezultat neprekinjenega truda, saj za nekaj urami akcije stojijo leta učenja, vadbe in skupnega dela: »Včeraj so bili znanje, tehnologija in ljudje tam, kjer so bili najbolj potrebni.«

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