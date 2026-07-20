Nočna mora v kampih: Škodo utrpelo veliko Slovencev, več ljudi je poškodovanih (FOTO)

HUDO NEURJE

Neurje opustošilo počitniški naselji Rapoče in Lopari na otoku Lošinju.

»Česa takšnega še nisem doživel,« nam je po hudem neurju, ki je v noči na nedeljo zajelo med Slovenci izjemno priljubljene hrvaške kampe na otoku Lošinj, zaupal nekdanji slovenski rokometni vratar in reprezentant Gorazd Škof. Iztrgalo je okoli 50 borovcev, ki so padli na avtomobile, počitniške prikolice in šotore. Otok Lošinj in otok Unije sta se namreč v nedeljo prebudila v posledice močnega neurja. Silovit veter, močni sunki in obilne padavine so povzročili številne težave ter pustili za seboj poškodbe na več lokacijah po otoku. Narava je znova pokazala svojo moč. Močan veter je podiral ...