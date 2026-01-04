Nočni napad Francije in Velike Britanije: zadeli tarčo Islamske države, objavljen posnetek (VIDEO)

Britanske in francoske zračne sile so v soboto zvečer izvedle skupno operacijo bombardiranja domnevnega podzemnega skladišča orožja, ki ga je pred tem uporabljala skupina Islamska država v Siriji, je sporočilo britansko ministrstvo za obrambo.

Obveščevalna analiza je identificirala podzemni objekt, za katerega se domneva, da je bil uporabljen za skladiščenje orožja in eksploziva v gorah severno od Palmire, je sporočila Velika Britanija.

»Naša letala so uporabila vodene bombe Paveway IV, da bi zadela vrsto dostopnih predorov do objekta. Čeprav podrobna ocena še poteka, začetni kazalniki kažejo, da je bila tarča uspešno uničena« je sporočilo britansko ministrstvo za obrambo.

Velika Britanija je še sporočila, da je bilo območje pred napadom »brez kakršnegakoli civilnega naselja« in da so se vsa njena letala varno vrnila.

Velika Britanija je ob tem sporočila, da je za bombardiranje cilja uporabila lovska letala Typhoon FGR4, ob podpori tankerja za zračno dolivanje goriva Voyager.