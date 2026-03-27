Nočni potres prestrašil prebivalce prestolnice: »Prebudila sem se in stekla iz postelje«

Iz hrvaške prestolnice so v četrtek poročali o podrtih drevesih, ki so ovirala promet, in motnjah v oskrbi z elektriko. Sredi nočnega neurja, ko je bil zaradi podrtih dreves poškodovane prekinjen tramvajski promet, pa je Zagreb prizadel tudi šibkejši potres. Kot poroča hrvaška seizmološka služba, je bil ob 2.42 zabeležen šibek potres z žariščem na Medvednici.

Magnituda potresa je znašala 2,6 po Richterjevi lestvici, intenziteta v žarišču pa je bila III stopnje po EMS-lestvici.

Prebudila sem se in stekla iz postelje«

Potres so čutili v Zagrebu in ožji okolici, najbolj na Markuševcu in v Gračanih.

Prebivalci so svoja pričevanja delili na portalu

Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra: »Počilo je in zatreslo Markuševec«, »Markuševec, močan sunek«, »Prebudila sem se iz sna in stekla iz postelje«, »Pok in grom«.