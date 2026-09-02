Nocoj padla loto pravljica: nekdo je zadel kar dva milijona evrov

Hrvaška ima novega milijonarja, poročajo tamkajšnji mediji. Igralec lota iz Samoborja ima namreč nocoj kar dva milijona razlogov za praznovanje. V 70. krogu igre Loto 7 je zadel sedmico v vrednosti 2.000.000 evrov.

V nocojšnjem žrebanju so bile izžrebane številke: 3, 10, 20, 22, 27, 33 in 34, dodatna številka pa je bila 14.

Listič je stal 11 evrov

Dobitni listič je bil vplačan na prodajnem mestu Hrvaške Loterije v Ulici Grada Wirgesa 2C v Samoborju. Srečni dobitnik je odigral listek z 10 kombinacijami ter dodatno igro Joker, zanj pa je odštel le 11 evrov.

Za zdaj ni znano, kdo je novopečeni milijonar. Naslednje žrebanje Lota 7 bo v soboto, zagotovljeni glavni dobitek pa bo znašal milijon evrov.