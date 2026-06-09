Nora, a resnično na Hrvaškem! Letalo Ryanaira moralo krožiti nad mestom, ne boste verjeli, zakaj

Letalo družbe Ryanair, ki je v soboto letelo iz Londona v Osijek, je moralo približno dvajset minut krožiti nad mestom, ker kontrolor zračnega prometa ni pravočasno prišel na svojo izmeno.

V Hrvaški kontroli zračne plovbe navajajo, da vse okoliščine dogodka zdaj ugotavljajo v okviru rednega notranjega postopka. (Simbolična fotografija) FOTO: Delo Ui

Potniki so leteli v negotovosti in po njihovih besedah so razmere postale dovolj resne, da je posadka potnike obvestila o morebitnem preusmeritvi leta v Budimpešto, če ne bi uspeli vzpostaviti stika s pristojnimi službami na osiješkem letališču, navajajo hrvaški mediji,

Odziv pristojnih: »Poudarjamo, da gre za osamljen dogodek«

Iz Hrvaške kontrole zračne plovbe (HKZP) so za Sib.hr potrdili, da je bil vzrok zamude individualna napaka delavca, ki pravočasno ni prišel na svojo izmeno. »Poudarjamo, da gre za osamljen dogodek. Potem ko je bila nepravilnost zaznana, je bila situacija nemudoma in učinkovito rešena z uporabo predpisanih postopkov, letalo pa je varno pristalo na Letališču Osijek s skupno zamudo 12 minut,« so zapisali v odgovoru HKZP.

Iz HKZP prav tako poudarjajo, da je bilo letalo ves čas v stiku in pod nadzorom Centra območne kontrole zračnega prometa v Zagrebu ter da so se skladno s postopki neprekinjeno spremljale vse operativne možnosti.

»Varnost leta niti v enem trenutku ni bila ogrožena,« so še sporočili.

V Hrvaški kontroli zračne plovbe navajajo, da vse okoliščine dogodka zdaj ugotavljajo v okviru rednega notranjega postopka. Po njegovem zaključku bodo, napovedujejo, sprejeti ustrezni disciplinski ukrepi v skladu z ugotovljenimi dejstvi in internimi akti podjetja.