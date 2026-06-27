Nore temperature po Evropi: rekordi padajo eden za drugim, poglejte te številke

V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se je živo srebro marsikje tudi danes povzpelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji so temperaturni rekord danes zabeležili drugi dan zapored. V občini Möckern-Drewitz na vzhodu države so po začasnih podatkih izmerili 41,5 stopinje Celzija, je sporočila nemška meteorološka služba. S tem je bil presežen petkov rekord 41,3 stopinje, kolikor so izmerili v mestu Saarbrücken na zahodu Nemčije. Podatki so še vedno začasni in jih vremenoslovci lahko še popravijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Nemčiji so se lahko ljudje osvežili z vodo iz policijskega topa. FOTO: Axel Schmidt Reuters

Izjemna vročina je povzročila tudi škodo na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom Nemčije, kar je povzročilo dodatne zapore in dolgotrajne zastoje. Po navedbah policije na avtocesti A2 blizu mesta Ziesar v zvezni državi Brandenburg nabreka asfalt, zaradi poškodb vozišča pa so morali zapreti več odsekov te ceste. Promet preusmerjajo na lokalne ceste, zaradi česar tako na avtocesti kot na okoliških cestah nastajajo zastoji.

Rekordi na Danskem in Češkem

O rekordni vročini poročajo tudi iz dveh sosed Nemčije. Na Danskem so danes severno od mesta Aarhus izmerili 37 stopinj Celzija, kar je najvišja temperatura, kar so jih zabeležili od začetka meritev leta 1874, je sporočil Danski meteorološki inštitut. Malo pred tem so sporočili, da so blizu kraja Odense izmerili rekordnih 36,6 stopinje Celzija. »Rekord je trajal natanko eno uro,« je kasneje sporočil inštitut. Prejšnji temperaturni rekord v tej skandinavski državi je bil 36,4 stopinje, kolikor so izmerili avgusta 1975. Tudi na Češkem se je živo srebro danes povzpelo najvišje v zgodovini meritev. Kot je sporočila češka meteorološka služba, so rekordnih 40,6 stopinje Celzija izmerili na vremenski postaji v Doksanyju severno od Prage. Prejšnji rekord 40,4 stopinje so zabeležili leta 2012 v Dobrichovicah jugozahodno od prestolnice. V tokratnem vročinskem valu so v preteklih dneh rekordno visoke temperature zabeležili v več evropskih državah.