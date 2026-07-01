Noro! Poglejte, kaj sta Angela in Ivan naredila na vrhu znamenite stolpnice (FOTO in VIDEO)

V črno oblečena moški in ženska sta se danes povzpela na sam vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Budilding in se pred neizogibno aretacijo tam tudi zaročila, poročajo ameriški mediji.

Transparent v podporo ljubezni

Drzneža sta več kot 400 metrov visoko razvila tudi transparent v podporo ljubezni.

FOTO: Adam Gray Reuters

FOTO: Adam Gray Reuters

33-letna Angela Nikolau in 32-letni Ivan Beerkus sta posnetke podviga objavila na družbenem omrežju. »Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir,« je pisalo na transparentu. Citat je po poročanju lokalne televizije ABC pripisan kitaristu Jimiju Hendrixu, v resnici ga je izrekel britanski politik iz 19. stoletja William Gladstone.

Par se je na vrhu stolpnice zadržal okrog pol ure in zavračal pozive policistov, naj se spusti. Ko sta se z antene spustila na majhno ploščad, je Beerkus Nikolau zaprosil za roko in izvlekel prstan. Ta je dahnila »da«, nakar sta se predala policistom, ki so ju odpeljali v pripor.

Nikolau in Beerkus sta znana po svojih drznem plezanju po vsem svetu. O njiju je bil posnet tudi dokumentarni film iz leta 2024 z naslovom Skywalkers: A Love Story, ki je trenutno na voljo na Netflixu, tako navaja ABC.

Nevaren podvig mestne uradnike spravil v težak položaj

Nekdanji namestnik direktorja FBI Andrew McCabe je za CNN dejal, da je ta nevaren podvig mestne in policijske uradnike ter lastnike stavbe postavil v težak položaj.

»Zadnja stvar, ki si jo želijo odgovorni za Empire State Building je, da bi ta kraj postal tarča za tovrstne dejavnosti, saj se bo to na koncu končalo s kakšno tragedijo,« je dodal.