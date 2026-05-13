Noro! Poglejte, kakšen sprejem so na Kitajskem pripravili Donaldu Trumpu (VIDEO)

Na uradni obisk Kitajske je danes popoldan po našem času prispel ameriški predsednik Donald Trump, spremljata pa ga sin Eric Trump in milijarder ter tesni prijatelj Elon Musk, ki se je zadnje mesece sicer redko pojavljal ob predsedniku. V Pekingu se bo Trump v četrtek in petek sestal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, a ga ta ni pričakal na letališču. Namesto njega je enega najbolj vplivnih mož na svetu z godbo in vojaškimi častmi sprejel kitajski podpredsednik Han Zheng.

Han spada med najvišje predstavnike kitajskega vodstva, zato se njegova prisotnost ob prihodu Trumpa razlaga kot znak spoštovanja Pekinga do ameriškega predsednika. Med njegovim obiskom leta 2017 ga je denimo pričakal uradnik nižjega ranga, tedanji zunanji minister Yang Jiechi.

Ko je letalo Air Force One pristalo, pa so do izstopnih stopnic razgrnili rdečo preprogo, na vsako stran katere se je najprej postavila častna straža kitajske ljudske osvobodilne vojske, za njimi pa prav za to priložnost izbrani študentke in študenti. Dekleta so nosila bela krila, fantje bele hlače, oboji pa ujemajoče se svetlomodre srajce. Predsednika Trumpa so pozdravili s skandiranjem »dobrodošli, dobrodošli, toplo dobrodošli« v kitajščini, ki so ga pospremili z ritmičnim mahanjem z zastavicami. Manjkati seveda ni smel niti orkester.