V žrebanju 1. kroga igre Eurojackpot so izžrebali številke: 10, 15, 29, 34, 38 – 2, 9, ki so igralcu na Finskem prinesle dobitek 5+2 v višini 74.104.783,60 evra.

FOTO: Zaslonski Posnetek Loterija Slovenije

Kombinacija 5+1 je tokrat prinesla 630.745,90, trem srečnežem v Nemčiji in enem na Norveškem. Najvišja izžrebana kombinacija v Sloveniji je bila 4+2, dva srečneža sta bogatejša za 129.349,50 evrov.

Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo v torek, 6. januarja 2026, zagotovljeni glavni dobitek pa znaša 10.000.000,00 evrov.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.