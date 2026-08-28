Norveška ima novega kralja - Haakona VIII. (FOTO)

Danes zgodaj zjutraj je deset dni po tem, ko so ga sprejeli v bolnišnico v Oslu, umrl norveški kralj Harald V. Od smrti britanske kraljice Elizabete II. je velja za najstarejšega evropskega vladarja, februarja je dopolnil 89 let. Kralj se je sicer že dalj časa boril z različnimi boleznimi, sredi avgusta pa so ga v bolnišnico sprejeli zaradi zapletov, povezanih s hemolitično anemijo. Da se je njegovo stanje močno poslabšalo, so iz palače sporočili v četrtek dopoldan, manj kot 24 ur pozneje je Harald V. umrl.

Njegov 53-letni sin Haakon pa žal ni imel več kot nekaj ur časa za žalovanje, že pred poldnevom je namreč moral prevzeti vajeti Norveške. Izbral si je tudi ime, ki ga bo nosil kot vladar - kralj Haakon VIII. Norveški. Kralj Haakon VII. je bil do leta 1991, ko je umrl, njegov dedek. Nov naziv in s tem nove naloge je dobila tudi njegova žena Mette-Marit, ki je zdaj kraljica, njuna hči Ingrid Aleksandra pa je postala prestolonaslednica.

Ob 11.30 je nato v kraljevi palači potekala izredna seja kabineta, ki jo je že vodil novi kralj Haakon VIII. Na njej je oznanil tudi svoj kraljevi moto, ki se bo glasil: »Vse za Norveško«, enakega so že uporabljali trije njegovi predhodniki. Kralj se je ob tej priložnosti zahvalil vladi in norveškemu ljudstvu za podporo in sočutje v tem času. Ves četrtek so Norvežani namreč prihajali od blizu daleč, da bi pred kraljevo palačo polagali cvetje, molili za kralja in prižigali cvetje, še več pa se jih je tam zbralo danes, ko so izvedeli, da je kralj Harald V. umrl.

Norveški kralj Haakon VIII. in prestolonaslednica Ingrid Aleksandra v družbi norveškega premierja Jonasa Gahra Stoerea in drugih članov vladnega kabineta. FOTO: Lise Aserud Via Reuters

»Gospod predsednik vlade in ministri, moja dolžnost je obvestiti državni svet, da je moj dragi oče, njegovo veličanstvo kralj Harald V., danes, 28. avgusta, ob 6.35 zjutraj umrl in da sem v skladu z določbami ustave prevzel vodenje države kot norveški kralj. Prevzel bom ime Haakon VIII. in bom nadaljeval delo z motom, ki so ga izbrali že moj oče, ded in praded: 'Vse za Norveško',« je dejal novo ustoličeni kralj.

Sožalje izrekla tudi Nataša Pirc Musar

Ob smrti norveškega kralja se vrstijo izreki sožalja z vsega sveta, oglasila se je tudi slovenske predsednica Nataša Pirc Musar, ki je na družabnem omrežju zapisala: »Globoko me je pretresla novica o smrti njegovega veličanstva kralja Haralda V. V imenu prebivalcev Slovenije izrekam iskreno sožalje kraljevi družini in norveškemu ljudstvu v tem času globoke žalosti. Moje misli in najtoplejše želje so z njegovim veličanstvom kraljem Haakonom VIII., ko prevzema svoje dolžnosti. Naj ga vodijo moč, modrost in globok čut za služenje norveškemu ljudstvu.«