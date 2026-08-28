  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO SMRTI KRALJA HARALDA V.

Norveška ima novega kralja - Haakona VIII. (FOTO)

Le nekaj ur po smrti očeta je vodenje Norveške prevzel njegov sin Haakon.
Norveški premier Jonas Gahr Store (levo) je segel v roko novemu kralju Haakonu VIII. OUT FOTO: Lise Aserud Afp

Norveški premier Jonas Gahr Store (levo) je segel v roko novemu kralju Haakonu VIII. OUT FOTO: Lise Aserud Afp

Norveški kralj Haakon VIII. in prestolonaslednica Ingrid Aleksandra v družbi norveškega premierja Jonasa Gahra Stoerea in drugih članov vladnega kabineta. FOTO: Lise Aserud Via Reuters

Norveški kralj Haakon VIII. in prestolonaslednica Ingrid Aleksandra v družbi norveškega premierja Jonasa Gahra Stoerea in drugih članov vladnega kabineta. FOTO: Lise Aserud Via Reuters

Ljudje že drugi dan pred kraljevo palačo polagajo cvetje. FOTO: Odd Andersen Afp

Ljudje že drugi dan pred kraljevo palačo polagajo cvetje. FOTO: Odd Andersen Afp

Norveški premier Jonas Gahr Store (levo) je segel v roko novemu kralju Haakonu VIII. OUT FOTO: Lise Aserud Afp
Norveški kralj Haakon VIII. in prestolonaslednica Ingrid Aleksandra v družbi norveškega premierja Jonasa Gahra Stoerea in drugih članov vladnega kabineta. FOTO: Lise Aserud Via Reuters
Ljudje že drugi dan pred kraljevo palačo polagajo cvetje. FOTO: Odd Andersen Afp
B. K. P.
 28. 8. 2026 | 16:45
2:54
A+A-

Danes zgodaj zjutraj je deset dni po tem, ko so ga sprejeli v bolnišnico v Oslu, umrl norveški kralj Harald V. Od smrti britanske kraljice Elizabete II. je velja za najstarejšega evropskega vladarja, februarja je dopolnil 89 let. Kralj se je sicer že dalj časa boril z različnimi boleznimi, sredi avgusta pa so ga v bolnišnico sprejeli zaradi zapletov, povezanih s hemolitično anemijo. Da se je njegovo stanje močno poslabšalo, so iz palače sporočili v četrtek dopoldan, manj kot 24 ur pozneje je Harald V. umrl.

Njegov 53-letni sin Haakon pa žal ni imel več kot nekaj ur časa za žalovanje, že pred poldnevom je namreč moral prevzeti vajeti Norveške. Izbral si je tudi ime, ki ga bo nosil kot vladar - kralj Haakon VIII. Norveški. Kralj Haakon VII. je bil do leta 1991, ko je umrl, njegov dedek. Nov naziv in s tem nove naloge je dobila tudi njegova žena Mette-Marit, ki je zdaj kraljica, njuna hči Ingrid Aleksandra pa je postala prestolonaslednica.

Ob 11.30 je nato v kraljevi palači potekala izredna seja kabineta, ki jo je že vodil novi kralj Haakon VIII. Na njej je oznanil tudi svoj kraljevi moto, ki se bo glasil: »Vse za Norveško«, enakega so že uporabljali trije njegovi predhodniki. Kralj se je ob tej priložnosti zahvalil vladi in norveškemu ljudstvu za podporo in sočutje v tem času. Ves četrtek so Norvežani namreč prihajali od blizu daleč, da bi pred kraljevo palačo polagali cvetje, molili za kralja in prižigali cvetje, še več pa se jih je tam zbralo danes, ko so izvedeli, da je kralj Harald V. umrl.

Norveški kralj Haakon VIII. in prestolonaslednica Ingrid Aleksandra v družbi norveškega premierja Jonasa Gahra Stoerea in drugih članov vladnega kabineta. FOTO: Lise Aserud Via Reuters
Norveški kralj Haakon VIII. in prestolonaslednica Ingrid Aleksandra v družbi norveškega premierja Jonasa Gahra Stoerea in drugih članov vladnega kabineta. FOTO: Lise Aserud Via Reuters

»Gospod predsednik vlade in ministri, moja dolžnost je obvestiti državni svet, da je moj dragi oče, njegovo veličanstvo kralj Harald V., danes, 28. avgusta, ob 6.35 zjutraj umrl in da sem v skladu z določbami ustave prevzel vodenje države kot norveški kralj. Prevzel bom ime Haakon VIII. in bom nadaljeval delo z motom, ki so ga izbrali že moj oče, ded in praded: 'Vse za Norveško',« je dejal novo ustoličeni kralj.

Sožalje izrekla tudi Nataša Pirc Musar

Ob smrti norveškega kralja se vrstijo izreki sožalja z vsega sveta, oglasila se je tudi slovenske predsednica Nataša Pirc Musar, ki je na družabnem omrežju zapisala: »Globoko me je pretresla novica o smrti njegovega veličanstva kralja Haralda V. V imenu prebivalcev Slovenije izrekam iskreno sožalje kraljevi družini in norveškemu ljudstvu v tem času globoke žalosti. Moje misli in najtoplejše želje so z njegovim veličanstvom kraljem Haakonom VIII., ko prevzema svoje dolžnosti. Naj ga vodijo moč, modrost in globok čut za služenje norveškemu ljudstvu.«

Ljudje že drugi dan pred kraljevo palačo polagajo cvetje. FOTO: Odd Andersen Afp
Ljudje že drugi dan pred kraljevo palačo polagajo cvetje. FOTO: Odd Andersen Afp

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

NorveškaHarald V.Haakon VIII.smrtkraljIngrid AleksandraMette-Maritnorveška kraljeva družina
ZADNJE NOVICE
17:43
Šport  |  Tekme
DIRKA PO ŠPANIJI

Izjemna predstava Jakoba Omrzela na Vuelti, danes je premagal tudi Tadeja Pogačarja

Na sedmi etapi letošnje Vuelte je zmagal Andreas Leknessund. Jakob Omrzel je bil četrti, s čimer se je zavihtel na 11. mesto v skupnem seštevku.
28. 8. 2026 | 17:43
17:18
Novice  |  Svet
POGINILI PTIČI

Virus Zahodnega Nila vse bližje Sloveniji

Virus so potrdili pri več poginulih vranah na območju Zagreba.
28. 8. 2026 | 17:18
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Luninin mrk prinaša stres in preobrate, prvi šolski dan ne bo najlažji (Suzy)

Mars in Saturn napovedujeta zamude, ovire in občutek omejitev.
28. 8. 2026 | 17:00
16:45
Novice  |  Svet
PO SMRTI KRALJA HARALDA V.

Norveška ima novega kralja - Haakona VIII. (FOTO)

Le nekaj ur po smrti očeta je vodenje Norveške prevzel njegov sin Haakon.
28. 8. 2026 | 16:45
16:19
Bulvar  |  Domači trači
V TRENUTKU

Ksenija Benedetti in Boris Cavazza ukradla poglede: na odprtju festivala sta se zaljubljeno držala za roke (FOTO)

Po desetih letih zakona še vedno kot malda zaljubljenca.
28. 8. 2026 | 16:19
16:00
Novice  |  Slovenija
V VEČERNIH URAH

Pozor, prihajajo nevihte, tudi toča! Za ta del Slovenije Arso že izdal opozorilo

Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni, a močni nalivi, krajevno pa tudi toča.
28. 8. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki