Norveška v šoku, Nobelova nagrada za mir končala v Trumpovih rokah

Norveške medije in strokovno javnost je zajel val nejevere, potem ko je postalo znano, da je dobitnica Nobelove nagrade za mir María Corina Machado svojo medaljo podarila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki si to priznanje že dolgo želi, poroča Bloomberg. »To je popolnoma nepredstavljivo,« je za javni servis NRK povedala Janne Haaland Matlary, profesorica na Univerzi v Oslu in nekdanja političarka. »Gre za popolno pomanjkanje spoštovanja do nagrade z njene strani,« je dodala ter dejanje označila za »nesmiselno« in »patetično«.

Trump, ki že leta hrepeni po Nobelovi nagradi za mir in trdi, da si jo zasluži, ker je med svojim drugim mandatom končal več vojn, je medaljo sprejel od venezuelske opozicijske voditeljice na četrtkovem srečanju v Beli hiši. Že prej je javno izražal nezadovoljstvo z odločitvami Norveškega Nobelovega odbora. Norveški Nobelov odbor je prejšnji teden v izjavi poudaril, da nagrade ni dovoljeno deliti ali prenašati. Machado je od tranzicije oblasti v Venezueli izključena, odkar so ameriške sile 3. januarja strmoglavile Nicolása Madura, vendar njegov režim kljub temu ohranile na oblasti. Medaljo je Trumpu izročila kot »priznanje njegovi edinstveni predanosti naši svobodi«, je povedala v četrtek.

Nobelova nagrada za mir velja za najprestižnejše svetovno priznanje na področju diplomatskih prizadevanj. Je ena od petih Nobelovih nagrad, ki jih je v svoji oporoki ustanovil Alfred Nobel, švedski izumitelj dinamita, ki je umrl leta 1896. »To je neverjetno sramotno in škodljivo za eno najbolj prepoznavnih in najpomembnejših nagrad na svetu,« je na Facebooku zapisal Raymond Johansen, nekdanji župan Osla iz vrst vladajoče Delavske stranke. »Podeljevanje nagrade je zdaj tako politizirano in potencialno nevarno, da lahko zlahka legitimira razvoj nečesa, kar je v popolnem nasprotju z mirom,« poroča Slobodna Dalmacija.

FOTO: Daniel Torok/the White House Via Reuters

