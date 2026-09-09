Norveška v solzah: ganljivo zadnje slovo od kralja (FOTO)

Krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki je opoldne zapustila kapelo v kraljevi palači in so jo v procesiji odpeljali v oselsko katedralo, kjer je pogrebna slovesnost.

Pokojnemu kralju Haraldu V., ki je od zadnjega avgustovskega dne ležal v kapeli kraljeve palače, se je prišlo poklonit več tisoč ljudi na dan, zastave po prestolnici pa so bile spuščene na pol droga. Najstarejši evropski monarh je umrl 28. avgusta, v 90. letu starosti, ob 6.35 v bolnišnici v Oslu.

Pogreba se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.