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POGREBNA SLOVESNOT

Norveška v solzah: ganljivo zadnje slovo od kralja (FOTO)

Danes se v Oslu poslavljajo od kralja Haralda V., ki je umrl pri 89 letih.
Kralj Haakon, sin pokojnega kralja Haralda, prispe v kraljevo palačo na dan pogreba. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Kralj Haakon, sin pokojnega kralja Haralda, prispe v kraljevo palačo na dan pogreba. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Vdova pokojnega kralja, Sonja, sedi v vozili, ki sledi krsti norveškega kralja Haralda v okviru pogrebnega sprevoda od kraljeve palače. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Vdova pokojnega kralja, Sonja, sedi v vozili, ki sledi krsti norveškega kralja Haralda v okviru pogrebnega sprevoda od kraljeve palače. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Švedski kralj Carl Gustaf, norveški kralj Haakon in danski kralj Frederik X. zapuščajo prizorišče po pogrebni slovesnosti norveškega kralja Haralda. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Švedski kralj Carl Gustaf, norveški kralj Haakon in danski kralj Frederik X. zapuščajo prizorišče po pogrebni slovesnosti norveškega kralja Haralda. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Norveška princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Norveška princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Predsednica norveškega parlamenta Silje Karine Muotka in norveški finančni minister Jens Stoltenberg zapuščata prizorišče po pogrebni slovesnosti norveškega kralja Haralda. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Predsednica norveškega parlamenta Silje Karine Muotka in norveški finančni minister Jens Stoltenberg zapuščata prizorišče po pogrebni slovesnosti norveškega kralja Haralda. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Sin norveške kraljice Mette-Marit Marius Borg Høiby (desno) ter Maud Angelica Behn (levo) in Leah Isadora Behn, hčerki norveške princese Märthe Louise. FOTO: Odd Andersen/Afp

Sin norveške kraljice Mette-Marit Marius Borg Høiby (desno) ter Maud Angelica Behn (levo) in Leah Isadora Behn, hčerki norveške princese Märthe Louise. FOTO: Odd Andersen/Afp

Marius Borg Høiby, sin kronske princese Mette-Marit, žene princa Haakona, ki je obsojen na štiri leta zapora zaradi dveh posilstev in še nekaterih drugih kaznivih dejanj. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Marius Borg Høiby, sin kronske princese Mette-Marit, žene princa Haakona, ki je obsojen na štiri leta zapora zaradi dveh posilstev in še nekaterih drugih kaznivih dejanj. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Britanska princesa Anne, kraljeva princesa, in britanski princ William, valižanski princ, zapuščata prizorišče po pogrebni slovesnosti pokojnega norveškega kralja Haralda V., preden bodo krsto v sprevodu prenesli iz oselske stolnice do gradu Akershus v Oslu FOTO: Odd Andersen/Afp

Britanska princesa Anne, kraljeva princesa, in britanski princ William, valižanski princ, zapuščata prizorišče po pogrebni slovesnosti pokojnega norveškega kralja Haralda V., preden bodo krsto v sprevodu prenesli iz oselske stolnice do gradu Akershus v Oslu FOTO: Odd Andersen/Afp

Jordanska kraljica Rania, švedska kraljica Silvia, jordanski kralj Abdullah II., nizozemski kralj Willem-Alexander in danska kraljica Mary (z leve proti desni).FOTO: Odd Andersen/Afp

Jordanska kraljica Rania, švedska kraljica Silvia, jordanski kralj Abdullah II., nizozemski kralj Willem-Alexander in danska kraljica Mary (z leve proti desni).FOTO: Odd Andersen/Afp

Norveška princesa Astrid. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Norveška princesa Astrid. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Norveški princ Sverre Magnus in prestolonaslednica Ingrid Alexandra. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Norveški princ Sverre Magnus in prestolonaslednica Ingrid Alexandra. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Monaški knez Albert II., monaška kneginja Charlène in drugi gostje zapuščajo prizorišče po pogrebni slovesnosti. FOTO: Odd Andersen/Afp

Monaški knez Albert II., monaška kneginja Charlène in drugi gostje zapuščajo prizorišče po pogrebni slovesnosti. FOTO: Odd Andersen/Afp

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in soproga Olena Zelenska. FOTO: Odd Andersen/Afp

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in soproga Olena Zelenska. FOTO: Odd Andersen/Afp

Nizozemska kraljica Máxima (levo) in kralj Willem-Alexander. FOTO: Odd Andersen/Afp

Nizozemska kraljica Máxima (levo) in kralj Willem-Alexander. FOTO: Odd Andersen/Afp

Pripadniki kraljeve garde med pripravo na prenos krste norveškega kralja Haralda na trdnjavi Akershus. FOTO: Terje Pedersen Via Reuters

Pripadniki kraljeve garde med pripravo na prenos krste norveškega kralja Haralda na trdnjavi Akershus. FOTO: Terje Pedersen Via Reuters

Poljski predsednik Karol Nawrocki in irska predsednica Catherine Connolly (od leve proti desni). FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp

Poljski predsednik Karol Nawrocki in irska predsednica Catherine Connolly (od leve proti desni). FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp

Danska premierka Mette Frederiksen in švedski premier Ulf Kristersson. FOTO: Lise Aserud/Afp

Danska premierka Mette Frederiksen in švedski premier Ulf Kristersson. FOTO: Lise Aserud/Afp

Lihtenštajnski prestolonaslednik Alois (levo) in prestolonaslednica Sophie. FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp

Lihtenštajnski prestolonaslednik Alois (levo) in prestolonaslednica Sophie. FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp

Latvijski predsednik Edgars Rinkēvičs, češki predsednik Petr Pavel in finski predsednik Alexander Stubb (na fotografiji od leve proti desni). FOTO: Odd Andersen/Afp

Latvijski predsednik Edgars Rinkēvičs, češki predsednik Petr Pavel in finski predsednik Alexander Stubb (na fotografiji od leve proti desni). FOTO: Odd Andersen/Afp

Nizozemska princesa Catharina-Amalia. FOTO: Stian Lysberg Solum Via Reuters

Nizozemska princesa Catharina-Amalia. FOTO: Stian Lysberg Solum Via Reuters

Kralj Haakon, sin pokojnega kralja Haralda, prispe v kraljevo palačo na dan pogreba. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Vdova pokojnega kralja, Sonja, sedi v vozili, ki sledi krsti norveškega kralja Haralda v okviru pogrebnega sprevoda od kraljeve palače. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Švedski kralj Carl Gustaf, norveški kralj Haakon in danski kralj Frederik X. zapuščajo prizorišče po pogrebni slovesnosti norveškega kralja Haralda. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Norveška princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Predsednica norveškega parlamenta Silje Karine Muotka in norveški finančni minister Jens Stoltenberg zapuščata prizorišče po pogrebni slovesnosti norveškega kralja Haralda. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Sin norveške kraljice Mette-Marit Marius Borg Høiby (desno) ter Maud Angelica Behn (levo) in Leah Isadora Behn, hčerki norveške princese Märthe Louise. FOTO: Odd Andersen/Afp
Marius Borg Høiby, sin kronske princese Mette-Marit, žene princa Haakona, ki je obsojen na štiri leta zapora zaradi dveh posilstev in še nekaterih drugih kaznivih dejanj. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Britanska princesa Anne, kraljeva princesa, in britanski princ William, valižanski princ, zapuščata prizorišče po pogrebni slovesnosti pokojnega norveškega kralja Haralda V., preden bodo krsto v sprevodu prenesli iz oselske stolnice do gradu Akershus v Oslu FOTO: Odd Andersen/Afp
Jordanska kraljica Rania, švedska kraljica Silvia, jordanski kralj Abdullah II., nizozemski kralj Willem-Alexander in danska kraljica Mary (z leve proti desni).FOTO: Odd Andersen/Afp
Norveška princesa Astrid. FOTO: Dylan Martinez Reuters
Norveški princ Sverre Magnus in prestolonaslednica Ingrid Alexandra. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Monaški knez Albert II., monaška kneginja Charlène in drugi gostje zapuščajo prizorišče po pogrebni slovesnosti. FOTO: Odd Andersen/Afp
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in soproga Olena Zelenska. FOTO: Odd Andersen/Afp
Nizozemska kraljica Máxima (levo) in kralj Willem-Alexander. FOTO: Odd Andersen/Afp
Pripadniki kraljeve garde med pripravo na prenos krste norveškega kralja Haralda na trdnjavi Akershus. FOTO: Terje Pedersen Via Reuters
Poljski predsednik Karol Nawrocki in irska predsednica Catherine Connolly (od leve proti desni). FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp
Danska premierka Mette Frederiksen in švedski premier Ulf Kristersson. FOTO: Lise Aserud/Afp
Lihtenštajnski prestolonaslednik Alois (levo) in prestolonaslednica Sophie. FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp
Latvijski predsednik Edgars Rinkēvičs, češki predsednik Petr Pavel in finski predsednik Alexander Stubb (na fotografiji od leve proti desni). FOTO: Odd Andersen/Afp
Nizozemska princesa Catharina-Amalia. FOTO: Stian Lysberg Solum Via Reuters
R. I.
 9. 9. 2026 | 18:33
 9. 9. 2026 | 18:34
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Krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki je opoldne zapustila kapelo v kraljevi palači in so jo v procesiji odpeljali v oselsko katedralo, kjer je pogrebna slovesnost. 

Pokojnemu kralju Haraldu V., ki je od zadnjega avgustovskega dne ležal v kapeli kraljeve palače, se je prišlo poklonit več tisoč ljudi na dan, zastave po prestolnici pa so bile spuščene na pol droga. Najstarejši evropski monarh je umrl 28. avgusta, v 90. letu starosti, ob 6.35 v bolnišnici v Oslu. 

Pogreba se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

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