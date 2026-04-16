Norvežan ozdravljen raka in HIV

Norvežan, ki je prestal presaditev matičnih celic svojega brata, je po navedbah zdravnikov v ponedeljek učinkovito ozdravel od HIV. Brat 63-letnega bolnika namreč nosi redko gensko mutacijo, ki blokira HIV. Moški, ki so ga poimenovali pacient iz Osla, je najnovejši primer med približno 10 ljudmi po svetu, ki so po presaditvi, namenjeni zdravljenju druge vrste raka krvi, dosegli dolgotrajno remisijo HIV. Visoko tvegani postopek običajno zahteva, da ima darovalec specifično mutacijo gena CCR5, ki preprečuje vstop HIV v celice telesa. Le približno odstotek ljudi v severni Evropi nosi to mutacijo.

Pacientu iz Osla, ki je s HIV živel od leta 2006, so leta 2017 diagnosticirali usodni rak krvi, imenovan mielodisplastični sindrom. Zdravniki so iskali darovalca, ki bi pomagal pri zdravljenju obeh bolezni. Ker ga niso našli, je darovalec postal njegov starejši brat. Na dan presaditve leta 2020 pa so zdravniki presenečeno odkrili, da brat nosi mutacijo CCR5. »Nismo imeli pojma. To je bilo neverjetno,« je za AFP povedal zdravnik Anders Eivind Myhre iz Univerzitetne bolnišnice v Oslu.

Dvakratni zadetek na loteriji

Bolnik je dejal, da je to, kot da bi »dvakrat zadel na loteriji«, je dodal Myhre, ki je bil tudi glavni avtor študije, ki opisuje ta primer v reviji Nature Microbiology. Dve leti po presaditvi je bolnik prenehal jemati protiretrovirusna zdravila, ki so zmanjšala raven HIV v njegovem telesu. Raziskovalci niso našli sledi virusa v vzorcih bolnikove krvi, črevesja in kostnega mozga. Po zdravnikovih besedah je ozdravljen in v odličnem stanju.

Boleč in potencialno nevaren postopek presaditve je namenjen ljudem, okuženim s HIV in obolelim za smrtonosnim rakom krvi, zato ni izvedljiv za milijone tistih, ki z virusom živijo po svetu. Kljub temu raziskovalci verjamejo, da bodo raziskave teh redkih primerov razkrile več o tem, kako HIV deluje, z upanjem, da bodo našli zdravilo za vse paciente. Pacient iz Osla je postal prvi človek, ki je prejel presaditev od družinskega člana. Bolnikov imunski sistem je bil v celoti zamenjan z darovalčevim, je za AFP povedal soustanovitelj študijez Univerze v Oslu. Glede na njegovo dobro zdravje je Troseid predlagal, da njegovo ime zdaj ni več primerno. »Pacient iz Osla zdaj ni več pacient. Vsaj ne počuti se več tako,« je dodal.