Norvežani se poslavljajo od kralja Haralda, pred palačo se je zbralo 20.000 ljudi (VIDEO in FOTO)

Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol droga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20.000 ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let.

Na Norveško še naprej prihajajo tudi izrazi sožalja voditeljev z vsega sveta. Ameriški predsednik Donald Trump ga je označil za »močnega, ponosnega in zelo spoštovanega moža«. Na prestolu ga je nasledil sin, kralj Haakon, ki bo v parlamentu prisegel v torek, že danes pa se bo srečal s cerkvenimi voditelji, člani parlamenta in vrhovnega sodišča.

FOTO: Odd Andersen Afp

FOTO: Odd Andersen Afp

Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Pred tem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost, vendar datum prav tako še ni znan. Haakon bo prisegel v parlamentu, z ženo, kraljico Mette-Marit, pa ga ne bodo okronali, saj so na Norveškem to prakso opustili že leta 1908. Harald V. je prestol zasedel 17. januarja 1991 ter je bil po smrti britanske kraljice Elizabete II. najstarejši vladajoči monarh v Evropi.

Prisegel je, da bo kralj do konca življenja

Od 17. avgusta je bil v bolnišnici zaradi hemolitične anemije, že pred tem je imel vrsto zdravstvenih težav, zaradi katerih je bil prisiljen zmanjšati obseg uradnih obveznosti. Kljub temu je odklanjal možnost abdikacije, češ da je pred norveškim parlamentom prisegel, da bo vlogo kralja opravljal do konca življenja.

FOTO: Odd Andersen Afp

FOTO: Odd Andersen Afp