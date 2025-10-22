Nov incident v zračnem prostoru nad Evropo, tokrat zaradi cigaret

Litva je v torek zvečer zaradi balonov, uporabljenih za tihotapljenje cigaret, začasno ustavila promet na letališču v Vilniusu in zaprla mejne prehode z Belorusijo. Gre za že drugi tovrstni incident ta mesec, potem ko so litovske oblasti po vstopu balonov v njihov zračni prostor že v začetku meseca ustavile obratovanje letališča.

V zračni prostor nad več regijami v državi, tudi v bližini letališča v Vilniusu, je po navedbah oblasti v torek zvečer vstopilo več deset vremenskih balonov, s katerimi iz Belorusije tihotapijo cigarete.

Potnike so pozvali, naj sledijo obvestilom glede letov. Preusmerjenih ali odloženih jih je bilo okrog 30, od tega so jih 14 preusmerili na druga letališča. Zjutraj so letališče ponovno odprli.

Že drugi incident

V zgodnjih jutranjih urah so se oblasti v Litvi v odziv na incident odločile tudi začasno zapreti oba mejna prehoda z Belorusijo.

Gre za že drugi tovrstni incident ta mesec, po navedbah oblasti pa glede na število balonov in območje, nad katerim so se pojavili, tudi enega najobsežnejših to leto.

V začetku meseca je bilo zaradi balonov iz Belorusije prizadetih okoli 30 letov in 6000 potnikov.

Tihotapci uporabljajo meteorološke balone za prevoz beloruskih cigaret, ki se nato prodajajo v Evropski uniji, kjer je tobak dražji. Balone so začeli uporabljati, potem ko je Litva lani na meji z Belorusijo postavila ograjo.