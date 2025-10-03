Nov incident z dronom, tokrat zelo blizu nas! V zraku helikopterji: »Prelete jemljemo zelo resno«

Nad nekdanjim vojaškim oporiščem Erding blizu letališča v Münchnu so opazili dron, je potrdila predstavnica operativnega poveljstva nemške vojske v Berlinu. Kot je poudarila, »nemška vojska prelete dronov nad vojaškimi objekti jemlje zelo resno«, drugih podrobnosti zaradi varnosti ni razkrila, poroča STA.

Incident ni pojasnjen, prav tako ni znano, ali je povezan z dogodkom v četrtek, ko so v bližini letališča opazili več dronov in zaradi varnosti odpovedali ali preusmerili več letov. Potniki so morali noč preživeti na letališču, promet pa so kasneje ponovno vzpostavili.

Policija je sprožila preiskavo izvora dronov in v zrak poslala helikopterje, a »za zdaj ni informacij o vrsti in številu dronov«. O incidentu so poročali tudi zato, ker ima nemška vojska na območju Erdinga laboratorij za razvoj dronov.

Nemške oblasti so že večkrat opozorile na naraščajočo nevarnost brezpilotnikov. Prejšnji teden naj bi »nad državo letel roj dronov, tudi nad vojaškimi in industrijskimi objekti«. Notranji minister Alexander Dobrindt je poudaril, da mora Nemčija »najti nove odgovore na to hibridno grožnjo«, med drugim razmišlja tudi o možnosti sestreljevanja dronov.

Dogajanje v Münchnu spominja na vrsto podobnih incidentov po Evropi, ki jih države vse pogosteje pripisujejo Rusiji. Evropski voditelji so te dni na srečanju na Danskem razpravljali o zaščiti evropskega prostora pred droni in poudarili potrebo po skupnih varnostnih ukrepih.