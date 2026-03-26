Nov močan potresel prizadel sosede: »Predmeti so se premikali in tresli«

Italijansko deželo Toskana je danes stresel potres z magnitudo 4,1. Najmočnejše sunke so zabeležili v okolici mesta Pistoia, potresne sunke pa so čutili tudi v Firencah. Za zdaj ni poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi.

Kot piše na spletni strani italijanskega Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV), so se tla tresla ob 9.40. Epicenter je bil v okolici mesta Pistoia.

Številni prebivalci so v paniki stekli na ulice, tudi v Firencah. Poročil o morebitni škodi ali žrtvah potresa za zdaj ni.

»Miza in pohištvo v pritličju sta se tresla,« »Nekaj ​​sekund sem čutil rahel tresljaj,« »Predmeti so se premikali in rahlo tresli. Celo živali so to opazile,« so nekateri komentarji uporabnikov na spletni strani EMSC.

Spomnimo se, da je Italijo že v sredo zjutraj prizadel potres.