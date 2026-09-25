Prebivalce zbudil potres: »Močan udarec, nato se je vse zatreslo«

Območje Crikvenice na Hrvaškem je v petek zjutraj znova stresel potres. Tresenje sicer ni bilo močno, a zaradi plitvega žarišča so ga številni prebivalci občutili precej izrazito, nekatere je celo prebudilo, navaja Dnevnik.hr

Potres so po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) zabeležili ob 6.22. Imel je magnitudo 1,9, žarišče pa je bilo približno devet kilometrov vzhodno od Crikvenice in 34 kilometrov vzhodno-jugovzhodno od Reke. Potres je nastal na globini le enega kilometra.

Prebivalce prebudila udarec in bobnenje

Čeprav je šlo za šibek potres, so EMSC preplavila pričevanja prebivalcev širšega območja. Nekateri so poročali o močnem udarcu in bobnenju, drugi o kratkem, a neprijetnem tresenju. Več ljudi je navedlo, da jih je potres prebudil iz spanja.

Tla na območju Crikvenice so sicer nemirna že več dni. EMSC je v četrtek zvečer v bližini mesta zabeležil potresa magnitude 1,8 in 1,6, 17. septembra pa je območje stresel precej močnejši potres magnitude 3,6.

Za zdaj ni informacij o morebitni materialni škodi ali poškodovanih.