Prebivalce zbudil potres: »Močan udarec, nato se je vse zatreslo«

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Območje Crikvenice na Hrvaškem je v petek zjutraj znova stresel potres. Tresenje sicer ni bilo močno, a zaradi plitvega žarišča so ga številni prebivalci občutili precej izrazito, nekatere je celo prebudilo, navaja Dnevnik.hr
Potres so po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) zabeležili ob 6.22. Imel je magnitudo 1,9, žarišče pa je bilo približno devet kilometrov vzhodno od Crikvenice in 34 kilometrov vzhodno-jugovzhodno od Reke. Potres je nastal na globini le enega kilometra.
Čeprav je šlo za šibek potres, so EMSC preplavila pričevanja prebivalcev širšega območja. Nekateri so poročali o močnem udarcu in bobnenju, drugi o kratkem, a neprijetnem tresenju. Več ljudi je navedlo, da jih je potres prebudil iz spanja.
Tla na območju Crikvenice so sicer nemirna že več dni. EMSC je v četrtek zvečer v bližini mesta zabeležil potresa magnitude 1,8 in 1,6, 17. septembra pa je območje stresel precej močnejši potres magnitude 3,6.
Za zdaj ni informacij o morebitni materialni škodi ali poškodovanih.
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