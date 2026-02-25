Nov predlog zakona: ženskam bi za splav lahko grozila tudi smrtna kazen (VIDEO)

V ameriški zvezni državi Tennessee so republikanski zakonodajalci vložili predlog zakona, po katerem bi ženske, ki opravijo splav, lahko kazensko preganjali zaradi umora nerojenega otroka. V določenih primerih bi bila za takšno dejanje zagrožena tudi smrtna kazen, poroča Independent. Predlog, znan kot House Bill 570, določa, da bi se prekinitev nosečnosti obravnavala v okviru kazenske zakonodaje o umoru. To pomeni, da bi tožilci ženske lahko obtožili »umora lastnega nerojenega otroka«, za kar so v Tennesseeju predvidene najstrožje kazni - dosmrtni zapor, dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta in v izjemnih primerih tudi usmrtitev. Sopredlagatelja zakona sta državni poslanec Jody Barrett in senator Mark Pody. Predlog zaenkrat še ni uvrščen na zakonodajni dnevni red.

Zakon nerojenim priznava enak status kot rojenim

Jedro predloga je izenačitev pravnega statusa nerojenega otroka z osebo, ki je že rojena. Po predlagani ureditvi bi bila škoda, povzročena nerojenemu otroku, obravnavana enako kot škoda, povzročena osebi, ki je »rojena živa«. S tem bi zakon odpravil dodatne pravne zaščite, ki so doslej v določenih okoliščinah veljale za nosečnice. Izjeme so omejene na primere spontanega splava ter na nenamerno smrt nerojenega otroka ob nujnih medicinskih posegih za reševanje življenja matere ali otroka. Predlog ne vsebuje izrecnih izjem za primere posilstva ali incesta. Prav tako ne predvideva retroaktivnega pregona za dejanja pred datumom morebitne uveljavitve.

Nasprotniki predloga zakona so se zbrali pred poslopjem zakonodajne skupščine in izrazili zaskrbljenost zaradi možnosti kazenskega pregona žensk. FOTO: Getty Images

PRAVICA SVOBODNEGA ODLOČANJA V SLOVENIJI Medtem ko se v nekaterih ameriških zveznih državah razprava o splavu zaostruje do skrajnih kazenskih predlogov, je pravni položaj v Sloveniji bistveno drugačen. Pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok je zapisana v 55. členu Ustave Republike Slovenije, kar pomeni, da gre za ustavno varovano pravico. Zakonodaja ženskam omogoča prekinitev nosečnosti na njihovo zahtevo do 10. tedna nosečnosti, pozneje pa ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. V slovenskem pravnem okviru splav ni kaznivo dejanje, temveč zdravstvena storitev, ki je del sistema javnega zdravstva.

Tennessee ima že od leta 2022 eno najstrožjih zakonodaj o splavu. Po uveljavitvi t. i. sprožilne prepovedi je začel veljati zakon Human Life Protection Act, ki prepoveduje splav od trenutka oploditve dalje in ne predvideva izjem za posilstvo ali incest. Izvajanje splava je trenutno opredeljeno kot kaznivo dejanje razreda C, za katero zdravnikom grozi do 15 let zaporne kazni. Novi predlog pomeni dodatno zaostritev, saj kazensko odgovornost izrecno usmerja tudi proti ženskam.

Protestniki opozarjajo, da bi predlagani zakon dodatno zaostril že tako strogo ureditev splava v zvezni državi Tennessee. FOTO: Getty Images

Med sopodpisniki je tudi republikanski zakonodajalec Monty Fritts, ki kandidira za guvernerja. V javnih nastopih je poudaril, da po njegovem mnenju splav pomeni odvzem človeškega življenja in bi moral biti obravnavan kot kapitalsko kaznivo dejanje. Podporo je izrazil tudi predsednik organizacije Southern Baptist Convention, Clint Pressley, ki je zapisal, da bi zakon nerojenim otrokom zagotovil enako pravno zaščito kot rojenim osebam. Predlog podpira tudi organizacija Foundation to Abolish Abortion, ki si prizadeva za popolno odpravo splava in enako pravno zaščito za vse nerojene. Predlog zakona še ni v zakonodajni obravnavi, vendar je že sprožil burne odzive. Če bi bil sprejet, bi bila Tennessee prva zvezna država, ki bi izrecno predvidela možnost smrtne kazni za ženske zaradi splava.