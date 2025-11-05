Nov teroristični napad v Evropi: 35-letnik zapeljal v pešce in vpil: Alah je velik! (VIDEO)

Na francoskem otoku Oleron je 35-letni moški danes z avtomobilom zapeljal v pešce in kolesarje. Ranjenih je bilo deset ljudi, od tega štirje huje. Po navedbah tožilstva je moški namerno zapeljal v ljudi, njegov motiv pa za zdaj še ni znan.

Prebivalec Olerona na zahodu Francije je namerno trčil v več pešcev in kolesarjev ob glavni cesti v bližini mesta La Rochelle, je pojasnil tožilec Arnaud Laraize. Dodal je, da je moški ob aretaciji v arabščini vzklikal »Alah je velik«. Policija je medtem že sprožila preiskavo domnevnega poskusa umora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.