ZDA

Nov uboj v Minneapolisu okrepil proteste proti agentom Ice

Na protestih, ki so potekali zaradi uboja ženske v začetku meseca, ustrelili in ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija.
STA, N. Č.
 25. 1. 2026 | 10:41
 25. 1. 2026 | 10:41
3:47
Agenti službe za priseljevanje in carine (Ice) so v soboto v Minneapolisu na protestih, ki so potekali zaradi uboja ženske v začetku meseca, ustrelili in ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Nov incident je še okrepil proteste in napetosti v zvezni državi, lokalni politiki pa so pozvali h končanju operacij Ice v Minnesoti.

Guverner Minnesote Tim Walz je mobiliziral nacionalno gardo, da pomaga policistom v Minneapolisu, da bi lahko obvladovali razmere. Trumpova vlada je v mesto, ki premore 600 policistov, poslala 3000 zveznih agentov, protestov proti nasilju agentov Ice pa se vsak dan kljub mrazu udeležuje več tisoč ljudi.

Predsednik ZDA Donald Trump lahko sicer kadarkoli prevzame poveljstvo nad nacionalno gardo Minnesote, Pentagon pa naj bi se pripravljal, da v Minneapolis pošlje enote aktivne vojske, poroča televizija ABC. Vlada je agente Ice v Minneapolis poslala decembra za lov na nezakonite priseljence.

Njihovo delovanje v mestu je sprožilo odpor med prebivalstvom in med enim od incidentov v začetku meseca je agent ubil 37-letno mati treh otrok Renee Good. Zvezne oblasti so državne in lokalne izključile iz preiskave njene smrti, kar skušajo storiti tudi tokrat, poroča CNN.

»Ustvarjamo zapisnik dokazov za bodoči pregon agentov Ice in uradnikov, ki so odgovorni za to kar se dogaja. Kljub grozljivemu dejanju te zvezne vlade se prebivalci Minnesote zavzemajo za vladavino prava - protestirajo glasno, vendar mirno,« je na novinarski konferenci povedal guverner Walz.

Zvezna vlada je Prettija še preden se je preiskava začela označila za domačega terorista. Vodja mejne službe Gregory Bovino je zatrdil, da je Pretti s pištolo napadel agente Ice. Pretti je bil vojaški veteran iz Iraka, kjer je bil ranjen, zadnja leta pa je delal kot zdravstveni tehnik v veteranski bolnišnici Minnesote.

Videoposnetki incidenta kažejo, da je Pretti snemal agente Ice s telefonom, v drugi roki pa ni imel ničesar. Ko je posredoval v bran ženski, ki so jo agenti Ice porinili na tla, ga je eden od njih škropil s solzivcem po obrazu, nato pa ga je agent tudi ustrelil, ko je Pretti ležal na tleh.

Trump je v izjavi na Truth Social za nasilje obtožil Walza in državne uradnike Minnesote, ki po njegovih besedah lokalni policiji ne dovolijo sodelovati z Ice. Obtožil jih je podžiganja upora, s čimer je namignil, da lahko uveljavi zakon proti uporu in uvede izredne razmere z namestitvijo vojske po ameriških mestih.

Spletni portal za preiskovalno novinarstvo Bellingcat je po analizi videoposnetkov ugotovil, da dejstva jasno nasprotujejo izjavam ministrstva za domovinsko varnost. »Video streljanja kaže, da so mu pištolo odvzeli pred prvim strelom. Skupaj je bilo slišati vsaj deset strelov. Večina strelov je bila izstreljena po kratkem zamiku, ko je moški že ležal nepremično na tleh,« navaja Bellingcat. »Na nobeni točki ni videti, da bi Pretti mahal s pištolo, ampak je v eni roki imel le telefon,« pa po analizi navaja CNN.

Po ustrelitvi so se v središču Minneapolisa začeli zbirati novi protestniki in zvečer jih je bilo že več tisoč, ki so vse bolj jezno zahtevali, naj se Ice pobere iz zvezne države.

Vodja senatnih demokratov Chuck Schumer je v odzivu na nasilje dejal, da demokrati v senatu ne bodo glasovali za nobeno proračunsko porabo, ki vključuje sredstva za ministrstvo za domovinsko varnost, kar napoveduje možnost delne prekinitve financiranja vlade po 30. januarju.

Nov uboj v Minneapolisu okrepil proteste proti agentom Ice

Na protestih, ki so potekali zaradi uboja ženske v začetku meseca, ustrelili in ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija.
