PREVEČ JE BILO ŠKANDALOV

Nov udarec za Andrewa: nič več ni princ!

Izseliti se bo moral tudi iz velike hiše, kjer je mnogo let bival skupaj z bivšo ženo Sarah Ferguson.
Čeprav se je Andrew rodil vladarici, ne bo več princ. FOTO: Adrian Dennis/Afp
Čeprav se je Andrew rodil vladarici, ne bo več princ. FOTO: Adrian Dennis/Afp
B. K. P.
 30. 10. 2025 | 21:04
 30. 10. 2025 | 21:24
1:41
Iz Buckinghamske palače so potrdili, da brat kralja Karla III. Andrew ne bo več znan kot princ, poleg tega se bo moral tudi izseliti iz palače, znane kot Royal Lodge, kjer je dolga leta živel z bivšo ženo Sarah Ferguson.

V šokantni izjavi je Buckinghamska palača sporočila, da bo kralj brat ter oče princes Beatrice in Eugenie odslej znan zgolj kot Andrew Mountbatten Windsor. Sprememba začne veljati nemudoma.

Ukrep je bil po besedah predstavnikov Buckinghamske palače »nujen« zaradi vedno hujših očitkov in škandalov, povezanih z Andrewom in obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Znano je, da je Andrew ta mesec že izgubil naziv vojvode in še tistih nekaj drugih plemiških nazivov, ki so mu še ostali. Prav tako je naziv vojvodinje izgubila njegova bivša žena.

»Njegovo veličanstvo je danes začelo formalni postopek za odvzem naziva, nazivov in časti princa Andrewa,« so sporočili iz Buckinghamske palače.

»Princ Andrew bo odslej znan kot Andrew Mountbatten Windsor. Njegova najemna pogodba za palačo Royal Lodge mu je do danes zagotavljala pravno zaščito in omogočala bivanje v njej. Zdaj mu je bilo vročeno uradno obvestilo o odstopu od najemne pogodbe in preselil se bo v drugo zasebno nastanitev,« je med drugim pisalo v uradni izjavi. In še: »Njegovo visočanstvo kralj Karel III. in njeno visočanstvo kraljica Camilla želita jasno izraziti, da sta in bosta v mislih vedno z žrtvami kakršnih koli zlorab.«

