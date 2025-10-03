Nova blamaža predsednika! Vdrl je v dvorano, ni imel prostora pa polomil stol (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je na Danskem znašel v zadregi. Na evropskem vrhu v Københavnu namreč zanj ni bilo prostora, niti stola ni imel. Čeprav je zmedeno pogledoval po sobi in iskal pomoč, mu ni nihče pomagal, zato je poskušal sesti na stol nekoga drugega. Vendar so mu takoj povedali, da je mesto že zasedeno.

Končno mu je nekdo prinesel majhen stolček z mizico, podoben tistim s šolskih klopi. A ko je skušal sesti, je prevrnil in razbil mizo, pri čemer jo je nerodno obrnil na glavo. Na koncu so ga pustili, da ostane stolčku, saj drugje tako ali tako ni bilo prostora.

Kaj se je dogajalo, poglejte v posnetku, ki ga je objavil Borko Stefanović, srbski odvetnik in diplomat. »Nenehna zadrega in neverjeten neuspeh našega protokola. Sploh ni smešno, ker že 13 let vodijo in uničujejo Srbijo,« je ob tem zapisal na omrežju X.