Nova drama! Pristanki na letališču v severni Evropi zaradi dronov prekinjeni

Blizu letališča v norveški prestolnici Oslo naj bi pilot ponoči opazil več dronov, zaradi česar je moralo več letal čakati na potrditev vzleta ali pristanka. Večjih težav, odpovedi ali preusmeritev sicer ni bilo, letalski promet pa je kmalu normalno stekel. Prisotnosti dronov nad letališčem za zdaj tudi niso uradno potrdili.

Norveška policija je nekaj po polnoči po lokalnem času prejela obvestilo, da je pilot družbe Norwegian Air med pristajanjem na letališču Gardermoen blizu prestolnice Olso opazil več brezpilotnih letalnikov.

Zaradi tega so zadržali več letal, dokler ni bilo jasno, da je vzletanje in pristajanje varno, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila družba Avinor, ki upravlja letališče. Dodali so, da nobenega leta niso preusmerili na druga letališča.

Policija je sporočila še, da prisotnosti brezpilotnikov nad letališčem ali v njegovi bližini za zdaj niso potrdili.

V zadnjih dneh in tednih po Evropi pogosto prihaja do podobnih incidentov. Letališče v nemškem Münchnu je bilo v noči iz petka na soboto že drugo noč zaprto zaradi opažanja dronov, pred tem je bil letalski promet moten tudi na letališčih na Danskem, Norveškem in Poljskem. Večina evropskih držav za incidente obtožuje Rusijo, ta pa obtožbe zavrača.