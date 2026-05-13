OB OBALI FRANCIJE

Nova nočna mora na križarki, tokrat naj bi med potniki izbruhnil norovirus

Francoske oblasti ne dovolijo izkrcanja več kot 1700 potnikom po tem, ko je na križarki umrl 92-letnik.
Potniki čakajo rezultate laboratorijskih testov. FOTO: Christophe Archambault/Afp
B. K. P.
 13. 5. 2026 | 21:50
Po kalvariji, ki so jo preživeli potniki, ujeti na križarki, na kateri je izbruhnil hantavirus, se zdaj podobna zgodba ponavlja na drugi ladji in z drugim virusom, tokrat ob obali Francije. Oblasti namreč ne dovolijo izkrcanja več kot 1700 potnikom s križarke Ambition, na kateri je 10. maja umrl 92-letni Britanec. Sumijo, da bi lahko bil za njegovo smrt kriv norovirus, simptome okužbe ima namreč okrog 50 potnikov, ni pa potrjeno, da je njegova smrt tudi zares posledica okužbe z norovirusom.

Kot poroča Daily Mail, naj bi 92-letnik umrl zaradi zastoja srca, prav okužba z norovirusom pa lahko pri starejših bolnikih povzroči srčno popuščanje, pišejo mediji. Križarka je v torek prispela v pristanišče v francoskem Bordeauxu, 6. maja je zapustila Shetlandske otoke, se je ustavila v Belfastu na Severnem Irskem, v Liverpoolu v Veliki Britaniji in Brestu v Franciji, iz Bordeauxa pa naj bi odplula naprej proti Španiji. Ali se bo to sploh zgodilo, je zdaj pod vprašajem, francoske oblasti namreč potnikom ne dovolijo, da bi se izkrcali, zato so morali zdravstveno ekipo na ladjo pripeljati s helikopterjem, da so lahko pregledali potnike in ocenili njihovo zdravstveno stanje ter tveganje za prebivalce v primeru, da bi kdo od njih ladjo zapustil. Potnikom so odvzeli vzorce za analizo, dokler ne dobijo rezultatov, pa nihče ne sme nikamor.

Bruhanje in driska

Norovirusi sicer povzročajo norovirozo, zelo nalezljivo črevesno bolezen, ki povzroča bruhanje in drisko. Norovirusi so zelo nalezljivi in se prenašajo s stikom med ljudmi, preko kontaminirane hrane in vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin. Velika večina bolezen pozna tudi kot trebušno gripo. »Najpogostejši znaki okužbe so driska, bruhanje, slabost in želodčne bolečine; bolnik ima lahko tudi povišano telesno temperaturo, glavobol in bolečine po celem telesu. Bruhanje je pogosto prvi oziroma tudi vodilni znak bolezni. Driska je vodena in brez primesi krvi ali sluzi. Pri sicer zdravih osebah težave izzvenijo v 12 do 60 urah. Težji potek okužb je pri majhnih otrocih, starejših osebah in osebah, ki se zdravijo v bolnici,« pa ob tem pojansnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz).

Pri družbi Ambassador Cruise Line so izbruh potrdili, dodali so, da »vse bolezni na naših ladjah jemljejo zelo resno«. »Po prvih poročilih o bolezni so bili na ladji takoj uvedeni okrepljeni sanitarni in preventivni protokoli v skladu z ustaljenimi postopki javnega zdravja. Celoviti zdravstveni in varnostni ukrepi, uvedeni na krovu, vključujejo okrepljene ukrepe čiščenja in razkuževanja v javnih prostorih, pomoč pri postrežbi v izbranih restavracijah in stalna navodila gostom glede higiene rok,« so za britanske medije še navedli v omenjeni družbi.

