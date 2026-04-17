Nova praksa: odvetniki pomagajo migrantom, da se izdajajo za homoseksualce, da bi dobili azil

Mnogi v Združenem kraljestvu so bili presenečeni nad poročilom, v katerem je opisana »siva industrija odvetniških pisarn in svetovalcev«, ki migrantom pomagajo ostati v državi tako, da se pretvarjajo, da so homoseksualci. Ne zaradi same zgodbe, temveč zato, ker jo je objavil in raziskal BBC.

Sprememba v prevladujočem poročanju migrantih

Takšne prakse se nedvomno že nekaj časa odvijajo, kar je spodbudilo odgovornega urednika The National Pulse Jacka Montgomeryja, da se je pošalil: »Edina šokantna stvar pri vsem tem je, da je BBC zgodbo objavil.«

Drugi so ocenili, da tako izpostavljeno poročanje o zgodbi, ki je bila v sredo zjutraj nekaj časa prikazana kot prvi prispevek na naslovni strani BBC News, nakazuje spremembo celo v prevladujočem poročanju o migrantih.

Članstvo v LGBT organizaciji Konservativne stranke

Tako so v prispevku trdili, da migranti, katerih vizumi se iztekajo, »dobivajo lažne zgodbe in navodila, kako pridobiti izmišljene dokaze, vključno s podpornimi pismi, fotografijami in zdravniškimi poročili«. Nekateri so celo uporabili članstvo v LGBT organizaciji Konservativne stranke, da bi podkrepili svoje trditve. Morda še pomembneje pa je, da to na BBC opisujejo kot »prvi del velike tajne preiskave«, kar nakazuje, da bo sledilo še veliko več. Odvetnik Steven Barrett se je odzval na ta poročila in dejal, da pravni svetovalci, za katere se je izkazalo, da so vpleteni v ta primer, »ne bi smeli biti odvetniki«.

Oglasili so se vladni predstavniki

Vladni predstavnik je za BBC dejal, da je »vsak poskus zlorabe zaščite, namenjene ljudem, ki bežijo pred resničnim preganjanjem zaradi svoje spolne usmerjenosti, žalosten«. Kljub temu pa poročila hkrati kažejo, da tihotapske tolpe prav tako delijo »vodnike«, kako pretihotapiti nezakonite migrante v Združeno kraljestvo ter da nekateri migranti lažejo o svojem državljanstvu, da bi dobili azil.