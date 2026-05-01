Vlagatelji prošenj za ameriške vizume bodo morali po novem potrditi, da se v svojih matičnih državah ne bojijo preganjanja, in sicer v okviru novih ukrepov administracije predsednika Donalda Trumpa, usmerjenih v dodatno omejevanje vstopa morebitnih prosilcev za azil v ZDA.

Nova pravila so bila uvedena z diplomatsko depešo, ki so jo ta teden poslali vsem ameriškim veleposlaništvom in konzulatom ter je del širšega preobrata v priseljenski politiki, s katerim Washington zaostruje nadzor nad prihodi v državo, navaja CNN. Trumpova administracija je že prej okrepila preverjanje vlagateljev prošenj za študijske vizume ter začasno ustavila odločanje o določenih priseljenskih prošnjah, da bi jih uskladili z novimi varnostnimi smernicami.

Nov ukrep velja za vlagatelje prošenj za nepriseljenske vizume, kar vključuje turiste, študente in začasne delavce. V skladu z navodili State Departmenta morajo konzularni uslužbenci postaviti dve ključni vprašanji: ali je bila oseba v svoji državi izpostavljena zlorabi ter ali se zaradi mogočega preganjanja boji vrnitve. Da bi se postopek izdaje vizuma lahko nadaljeval, morajo vlagatelji odgovoriti nikalno.

»Cilj je preprečiti, da bi tisti, ki lažno predstavljajo namen potovanja, vključno s poskusi vstopa v državo z nepriseljenskimi vizumi z namenom zaprositi za azil, zlorabljali priseljenski sistem,« piše v depeši, ki so jo povzeli ameriški mediji.

V skladu z ameriško zakonodajo je mogoče prošnjo za azil vložiti šele po prihodu v Združene države, namenjena pa je osebam, ki bežijo pred političnim, rasnim ali verskim preganjanjem.

Strokovnjaki opozarjajo na mogoče posledice novih pravil. Svetovalka za priseljensko politiko Camille Mackler meni, da bi ta ukrep lahko ljudi spravil v težak položaj.

»To ljudi postavlja v zelo slab položaj, v katerem morajo sprejemati odločitve, ki vplivajo na njihovo varnost in varnost njihovih družin,« je povedala za CNN ter dodala, da bi strožja pravila lahko nekatere spodbudila k izbiri nevarnejših in neregularnih načinov prihoda v ZDA.