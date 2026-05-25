Nova študija razkriva: tudi manjši vulkanski izbruhi imajo lahko globalne posledice

Nova študija raziskovalcev z Univerze v St Andrewsu kaže, da lahko že relativno majhni izbruhi povzročijo veliko več globalnih motenj, kot so mislili prej. Znanstveniki so odkrili, da se je pepel iz zadnjega izbruha vulkana Newberry v Oregonu leta 686 n. št. razširil več kot 5000 kilometrov po svetu. Raziskovalci so v grenlandskih ledenih jedrih našli delce pepela iz eksplozije, znane kot izbruh Newberry Pumice. Vodilna znanstvenica raziskave dr. Helen Innes pravi: »Izbruhi velikosti Newberryja se dogajajo po vsem svetu nekajkrat na desetletje in lahko povzročijo znatne motnje v zračnem prostoru in kakovosti zraka. Vse to zahteva usklajen mednarodni odziv.« Vulkani izbruhajo ogromne količine pepela in prahu, ki so v ozračju mesece, vendar nihče ni mislil, da bi lahko pepel, če gre za manjši izbruh, potoval tako daleč.

Približno štiri kilometre pare in pepela se je dvigalo nad islandskim ledenikom Vatnajokul, kjer se je pod največjo evropsko ledeno kapo na jugovzhodu Islandije 12. oktobra 1996 zbudil podledeniški vulkan. FOTO: Reuters

Na indeksu vulkanske eksplozivnosti (VEI), lestvici, ki opisuje uničujočo moč izbruhov, je izbruh Newberryja ocenjen kot dogodek VEI-4. To pomeni, da je 10-krat šibkejši od izbruha vulkana VEI-5 na gori Svete Helene leta 1980. Vendar je to še vedno 10-krat močnejše od islandskega izbruha vulkana Eyjafjallajökull VEI-3, zaradi katerega so leta 2010 ustavili polete po svetu. To kaže, da bi lahko imel relativno majhen, a s pepelom bogat vulkanski izbruh ogromen vpliv na svet. Oblaki prahu in pepela med drugim prizemljijo letala, ker se vulkanski pepel pri visokih temperaturah v letalskih motorjih stopi in jih zamaši s plastjo staljene lave.