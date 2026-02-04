Poljska bo ustanovila posebno analitično skupino za preiskavo povezanosti države z verigo trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, ki jo je vodil pokojni ameriški finančnik Jeffrey Epstein, je napovedal premier Donald Tusk.

Odločitev o začetku te obsežne preiskave je sledila potem, ko so ameriške oblasti razkrile okoli tri milijone strani sodnih dokumentov, v katerih so poljski mediji prepoznali številne »poljske sledi«, vključno s komunikacijo o novačenju žensk in deklet na področju Poljske za potrebe Epsteinove kriminalne mreže.

So bili poljski državljani žrtve sistematičnega izkoriščanja znotraj mreže?

Preiskovalna skupina, ki jo sestavljajo tožilci, policisti in pripadniki varnostnih služb, bo delovala pod neposrednim nadzorom pravosodnega ministra Waldemarja Żureka. Glavna naloga te skupine bo ugotoviti, ali so bili poljski državljani, zlasti otroci, žrtve sistematičnega izkoriščanja znotraj mreže, ki je bila leta namenjena zlorabi mladoletnic. »Če se potrdi, da so bili poljski otroci žertve te pedofilske verige, bo vlada storila vse, kar je potrebno, da bodo odgovorni privedeni pred roko pravice,« je po seji vlade v Varšavi izjavil Tusk.

Premier je poudaril, da bodo preiskovalci preverili vsak dokument, ki je trenutno dostopen javnosti. Poljske oblasti nameravajo od Združenih držav Amerike zahtevati tudi dodatne spise, zlasti tiste, ki so še vedno pod sodnim pečatom, če se izkaže, da vsebujejo informacije o poljskih državljanih ali dejavnostih na poljskem ozemlju. Po dostopnih informacijah se v spisih omenjajo posamezniki iz Krakova, ki naj bi Epsteinu sporočili, da imajo dostop do skupine poljskih žen in deklet.

Celotna operacija Jeffreyja Epsteina krinka za obveščevalne aktivnosti KGB?

Poleg kazenskega vidika je Tusk celoten primer opredelil kot vprašanje prvega reda nacionalne varnosti. Izrazil je resen sum, da je bila celotna operacija Jeffreyja Epsteina pravzaprav krinka za obveščevalne aktivnosti ruskega KGB. Vse več strokovnjakov in komentatorjev meni, da gre za klasično rusko metodo, znano kot »ljubezenska past« (angl. honey trap), pri kateri se vplivne osebe iz sveta politike, gospodarstva in zabave spravlja v kompromitirajoče situacije zaradi kasnejšega izsiljevanja.

V petek objavljeni sveženj dokumentov velja za največji doslej, obsega namreč približno tri milijone strani, 180.000 fotografij in okoli 2000 videoposnetkov.

Tusk se je pri tem skliceval na pisanje britanskega lista The Telegraph, ki navaja, da je ruski predsednik Vladimir Putin v dokumentih omenjen več kot tisočkrat, sklicevanja na Rusijo pa se pojavijo več kot devet tisočkrat.

Razkritje teh informacij na Poljskem prihaja v trenutku izjemno visoke občutljivosti na hibridne grožnje in vohunske dejavnosti. Poljska od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 redno poroča o poskusih sabotaž in dezinformacij, ki prihajajo iz Moskve in Minska. V tem kontekstu poljska vlada razmišlja tudi o možnosti sprožitve širše mednarodne preiskave, da bi v celoti razjasnili vpliv tujih obveščevalnih služb na Epsteinovo mrežo.