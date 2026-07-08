  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V TURČIJI

Nove aretacije novinarjev in aktivistov, tarča leve stranke in sindikati

Pred začetkom vrha Nata v Ankari aretacije in prepovedi protestov.
Ljudje na ulicah izražajo nasprotovanje zvezi Nato. FOTO: Yasin Akgul/Afp
Ljudje na ulicah izražajo nasprotovanje zvezi Nato. FOTO: Yasin Akgul/Afp
STA, I. R.
 8. 7. 2026 | 09:42
2:27
A+A-

V Turčiji so pred začetkom vrha zveze Nato v Ankari pridržali še dva novinarja, so sporočili mediji in organizacija za človekove pravice. Oblasti so v zadnjih mesecih po vsej državi prijele več deset novinarjev in aktivistov, kritičnih do predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki gosti dvodnevni vrh zavezništva. Opozicijski spletni portal Bir Gur je sporočil, da so aretirali njihovega novinarja Kayhana Ayhana, ki je poročal s sojenja zdaj že odstavljenemu županu Istanbula Ekremu Imamogluju. Ta je veljal za nevarnega izzivalca Erdogana na prihodnjih predsedniških volitvah. Novinarja je policija prijela v ponedeljek zvečer na njegovem domu v Istanbulu zaradi domnevne objave lažnih novic.

Tarča naj bi bile leve in socialistične stranke, sindikati ter gibanja civilne družbe.

Organizacija za človekove pravice MLSA je sporočila, da je policija prijela novinarja Hazarja Dosta, ko je v Istanbulu kupoval živila. Prijeli so ga zaradi sodelovanja na protestih leta 2018. Dosta so sicer v tem primeru že oprostili, vendar se je tožilstvo pritožilo. Oba bi morala včeraj stopiti pred sodnika. Lokalni mediji in sindikati so že v nedeljo poročali, da so oblasti v okviru poostrenih varnostnih ukrepov pred vrhom Nata izvedle racije v Ankari, Istanbulu in več provincah. Tarča naj bi bile leve in socialistične stranke, sindikati ter gibanja civilne družbe. Med drugim sta bila pridržana urednika novičarskih portalov T24 in Oda TV, kritičnih do Erdogana. Po navedbah turške tiskovne agencije Anadolu je policija prijela več kot 60 ljudi.

Po navedbah organizacije za človekove pravice Human Rights Watch so v luči vrha sicer že junija aretirali okoli 200 ljudi, med njimi aktiviste, pravnike in novinarje. Tožilstvo trdi, da so jih prijeli v okviru preprečevanja »dejavnosti terorističnih organizacij«. V Ankari, kjer na vrhu med voditelji 32 članic zavezništva pričakujejo tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa, veljajo strogi varnostni ukrepi. Glavne ceste so zaprte, policisti pa so nameščeni v stranskih ulicah. Protesti so prepovedani.

Pripadniki turške policije med protinatovskim protestom v Ankari FOTO: Adem Altan/Afp
Pripadniki turške policije med protinatovskim protestom v Ankari FOTO: Adem Altan/Afp

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

TurčijaAnkaravrh zveze NATOaretacijeaktivistiRecep Tayyip Erdogan
ZADNJE NOVICE
09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
09:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
09:27
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Konec premirja: ZDA in Iran znova v neposrednem vojaškem spopadu, Iran z droni in raketami udarja nazaj

Združene države Amerike so začele obsežen val letalskih in raketnih napadov na Iran ter ponovno uvedle sankcije na prodajo iranske nafte.
8. 7. 2026 | 09:27
09:16
Poletje s SN
VOLLEYBALL ON WATER

Ljubljanica bo spet v znamenju odbojke

Na plavajočem igrišču bodo ob vrhunskih odbojkarjih prvič zaigrali tudi rekreativci.
8. 7. 2026 | 09:16
09:08
Bralci
PISMO BRALKE

Pacientka v Ljubljani umrla po domnevni zdravniški napaki? Klinika: »Po operaciji smo bili z njo ves čas v stiku«

Na kliniki odločno zavračajo trditve, da je bila nesrečna pacientka zavrnjena ali preslišana, v dneh po operaciji naj bi bili z njo »ves čas v stiku«.
8. 7. 2026 | 09:08
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VODITELJICA

Klara Eva Kukovičič, voditeljica: Sem kronično zaljubljena (Suzy)

Letošnje leto je v ekipo oddaje Dobro jutro prineslo svežo energijo.
8. 7. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Ko električni doseg zadošča tudi za Dalmacijo

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki