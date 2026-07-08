Nove aretacije novinarjev in aktivistov, tarča leve stranke in sindikati

V Turčiji so pred začetkom vrha zveze Nato v Ankari pridržali še dva novinarja, so sporočili mediji in organizacija za človekove pravice. Oblasti so v zadnjih mesecih po vsej državi prijele več deset novinarjev in aktivistov, kritičnih do predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki gosti dvodnevni vrh zavezništva. Opozicijski spletni portal Bir Gur je sporočil, da so aretirali njihovega novinarja Kayhana Ayhana, ki je poročal s sojenja zdaj že odstavljenemu županu Istanbula Ekremu Imamogluju. Ta je veljal za nevarnega izzivalca Erdogana na prihodnjih predsedniških volitvah. Novinarja je policija prijela v ponedeljek zvečer na njegovem domu v Istanbulu zaradi domnevne objave lažnih novic.

Tarča naj bi bile leve in socialistične stranke, sindikati ter gibanja civilne družbe.

Organizacija za človekove pravice MLSA je sporočila, da je policija prijela novinarja Hazarja Dosta, ko je v Istanbulu kupoval živila. Prijeli so ga zaradi sodelovanja na protestih leta 2018. Dosta so sicer v tem primeru že oprostili, vendar se je tožilstvo pritožilo. Oba bi morala včeraj stopiti pred sodnika. Lokalni mediji in sindikati so že v nedeljo poročali, da so oblasti v okviru poostrenih varnostnih ukrepov pred vrhom Nata izvedle racije v Ankari, Istanbulu in več provincah. Tarča naj bi bile leve in socialistične stranke, sindikati ter gibanja civilne družbe. Med drugim sta bila pridržana urednika novičarskih portalov T24 in Oda TV, kritičnih do Erdogana. Po navedbah turške tiskovne agencije Anadolu je policija prijela več kot 60 ljudi.

Po navedbah organizacije za človekove pravice Human Rights Watch so v luči vrha sicer že junija aretirali okoli 200 ljudi, med njimi aktiviste, pravnike in novinarje. Tožilstvo trdi, da so jih prijeli v okviru preprečevanja »dejavnosti terorističnih organizacij«. V Ankari, kjer na vrhu med voditelji 32 članic zavezništva pričakujejo tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa, veljajo strogi varnostni ukrepi. Glavne ceste so zaprte, policisti pa so nameščeni v stranskih ulicah. Protesti so prepovedani.