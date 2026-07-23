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Nove podrobnosti smrti razvpitega podjetnika Filipa: zgodilo se je po obisku urgence

Filip Mihalić je umrl v Dominikanski republiki, star je bil komaj 27 let.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 23. 7. 2026 | 20:47
 23. 7. 2026 | 21:02
1:37
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Pisali smo, da je v začetku tedna pri komaj 27 letih umrl hrvaški podjetnik Filip Mihalić, ki je postal javnosti znan zaradi obtožb, da je ponarejal teste za covid. V javnost je medtem prišlo nekoliko več podrobnosti tragičnega konca mladega podjetnika, ki je umrl v tujini, natančneje v Dominikanski republiki. Njegova družina naj bi že odpotovala po truplo mladeniča, ki naj bi bil po neuradnih informacijah portala Index.hr pred smrtjo v dobri telesni pripravljenosti.

Se je pa, kot piše portal, nedavno poškodoval, kako in kakšne poškodbe je utrpel, ni znano, zato je pomoč poiskal na urgenci. Tam naj bi ga oskrbeli in mu dali zdravila, nato pa so ga odpustili v domačo nego. Kmalu po odpustu naj bi se Mihalićevo njegovo stanje nenadoma močno poslabšalo in umrl je zaradi odpovedi srca, še piše Index.hr, kjer so informacije pridobili od virov blizu družine. Katera zdravila naj bi prejel in ali je na tragični razplet vplivala njihova morebitna kombinacija z drugimi snovmi, še ni znano.

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sporočilo, da uradne potrditve smrti še ni prejelo. Pojasnili so, da ministrstvo in pristojno hrvaško veleposlaništvo v Washingtonu sodelujeta z družino ter oblastmi Dominikanske republike, javnost bodo o novih informacijah obvestili takoj, ko bodo znane.

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