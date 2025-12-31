Nove podrobnosti eksplozije v Zagrebu: policija prijela osumljenca

Zagrebška policija je v torek popoldne aretirala moškega, starega okoli 30 let, ki je osumljen povzročitve eksplozije na šolskem igrišču Osnovne šole Julija Klovića v soseski Trešnjevka. Incident, ki se je zgodil v ponedeljek okoli 22.45, je močno vznemiril prebivalce zahodnega dela hrvaške prestolnice. Policijska uprava Zagreb je potrdila, da je osumljenec pod njihovim nadzorom, kriminalistični postopek in zaslišanje pa še nista zaključena, poroča hrvaški Index. Policija je dopolnila prvotno poročilo in pojasnila, da je storilec v plastično posodo nalil vnetljivo tekočino ter jo prižgal z odprtim ognjem, kar je povzročilo eksplozijo. Gasilci so medtem dodatno potrdili, da je šlo za kombinacijo kanistra z bencinom in nanj pritrjenega pirotehničnega sredstva. Ob prihodu gasilske brigade je posoda še gorela, a so požar hitro omejili in pogasili.

Prebivalka je v objektiv ujela gost črn dim, ki se je dvigal po eksploziji. FOTO: Posnetek zaslona Facebook

Podoben incident na isti lokaciji že lani

Stanovalci so v izjavah za hrvaške medije razkrili, da sta odjeknila dva močna poka, pri čemer je prvi mnoge prebudil iz spanca. Ena od prebivalk je dogodek opisala z besedami, da je sprva pomislila na porušenje stavbe v okolici, drugi udar pa so spremljali tresljaji oken in močna svetloba. Preiskovalci primer obravnavajo tudi v kontekstu preteklih dogodkov, saj so lani na silvestrsko noč na istem igrišču zabeležili zelo podoben incident z improvizirano pirotehnično napravo, privezano na kanister z gorljivo tekočino. Na družbenih omrežjih se nadaljujejo burni odzivi, v katerih prebivalci opozarjajo na nevarnost neodgovorne uporabe pirotehnike v urbanem okolju in bližini izobraževalnih ustanov. Kljub dramatičnosti dogodka sta policija in gasilci znova poudarili, da v eksploziji ni bilo poškodovanih oseb in da ni nastala materialna škoda, kar pa po ocenah varnostnih strokovnjakov ne zmanjšuje resnosti primera, saj je šlo za potencialno izjemno nevarno kombinacijo goriva in pirotehnike. Policija nadaljuje preiskavo, v okviru katere preverja način izdelave naprave, motiv in morebitno vpletenost drugih oseb.