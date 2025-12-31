  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAGREB

Nove podrobnosti eksplozije v Zagrebu: policija prijela osumljenca

V eksploziji ni bilo poškodovanih oseb in ni nastala materialna škoda.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 31. 12. 2025 | 10:50
2:17
A+A-

Zagrebška policija je v torek popoldne aretirala moškega, starega okoli 30 let, ki je osumljen povzročitve eksplozije na šolskem igrišču Osnovne šole Julija Klovića v soseski Trešnjevka. Incident, ki se je zgodil v ponedeljek okoli 22.45, je močno vznemiril prebivalce zahodnega dela hrvaške prestolnice. Policijska uprava Zagreb je potrdila, da je osumljenec pod njihovim nadzorom, kriminalistični postopek in zaslišanje pa še nista zaključena, poroča hrvaški Index. Policija je dopolnila prvotno poročilo in pojasnila, da je storilec v plastično posodo nalil vnetljivo tekočino ter jo prižgal z odprtim ognjem, kar je povzročilo eksplozijo. Gasilci so medtem dodatno potrdili, da je šlo za kombinacijo kanistra z bencinom in nanj pritrjenega pirotehničnega sredstva. Ob prihodu gasilske brigade je posoda še gorela, a so požar hitro omejili in pogasili.

Prebivalka je v objektiv ujela gost črn dim, ki se je dvigal po eksploziji. FOTO: Posnetek zaslona Facebook
Prebivalka je v objektiv ujela gost črn dim, ki se je dvigal po eksploziji. FOTO: Posnetek zaslona Facebook

Podoben incident na isti lokaciji že lani

Stanovalci so v izjavah za hrvaške medije razkrili, da sta odjeknila dva močna poka, pri čemer je prvi mnoge prebudil iz spanca. Ena od prebivalk je dogodek opisala z besedami, da je sprva pomislila na porušenje stavbe v okolici, drugi udar pa so spremljali tresljaji oken in močna svetloba. Preiskovalci primer obravnavajo tudi v kontekstu preteklih dogodkov, saj so lani na silvestrsko noč na istem igrišču zabeležili zelo podoben incident z improvizirano pirotehnično napravo, privezano na kanister z gorljivo tekočino. Na družbenih omrežjih se nadaljujejo burni odzivi, v katerih prebivalci opozarjajo na nevarnost neodgovorne uporabe pirotehnike v urbanem okolju in bližini izobraževalnih ustanov. Kljub dramatičnosti dogodka sta policija in gasilci znova poudarili, da v eksploziji ni bilo poškodovanih oseb in da ni nastala materialna škoda, kar pa po ocenah varnostnih strokovnjakov ne zmanjšuje resnosti primera, saj je šlo za potencialno izjemno nevarno kombinacijo goriva in pirotehnike. Policija nadaljuje preiskavo, v okviru katere preverja način izdelave naprave, motiv in morebitno vpletenost drugih oseb.

Več iz teme

TrešnjevkaZagrebHrvaškapolicijaeksplozijapirotehnika
ZADNJE NOVICE
11:20
Lifestyle  |  Praznično
IDEJE ZA ZABAVNO PRAZNOVANJE

Silvestrovo naj bo brez zaslonov, tudi tako je lahko zelo zabavno in posebno

Novoletno zabavo popestrimo z zabavnimi igrami, primernimi starosti in zanimanjem družbe, ki bo z nami.
31. 12. 2025 | 11:20
11:06
Lifestyle  |  Praznično
TRADICIJA

Razbijte krožnik na sosedovih vratih, pravijo Danci

Po svetu imajo za novo leto različne nenavadne običaje.
31. 12. 2025 | 11:06
10:50
Novice  |  Svet
ZAGREB

Nove podrobnosti eksplozije v Zagrebu: policija prijela osumljenca

V eksploziji ni bilo poškodovanih oseb in ni nastala materialna škoda.
31. 12. 2025 | 10:50
10:32
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Igor Krmelj: Nove karierne priložnosti in uspeh (Suzy)

Maja se bodo pokazali rezultati preteklega truda in čaka ga poslovni uspeh.
31. 12. 2025 | 10:32
10:20
Novice  |  Slovenija
ŠKOCJANSKE JAME

Po tragični smrti 49-letnega Kristjana: »V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami«

Namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela je predstavil nekaj podrobnosti nesreče in poteka reševanja.
31. 12. 2025 | 10:20
10:05
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOŠKA NAPOVED

»Ne počutimo se več kot mi« – Lili Sorum razkriva, zakaj leto 2026 prinaša konec starih vzorcev

Numerologinja Lili Sorum napoveduje, kaj leto 2026 prinaša Sloveniji in vsakemu od nas.
Sabina Obolnar31. 12. 2025 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki