Nove podrobnosti po množičnem prihodu migrantov: umrlo najmanj 18 ljudi

Špansko ministrstvo za notranje zadeve je napovedalo, da bo vlada v eksklavo Ceuta v Severni Afriki poslala vojsko, da bi tako zagotovila varnost na tem ozemlju, kamor je v zadnjih dneh prispelo več kot 40.000 migrantov. Ti so večinoma prišli po morju iz sosednjega Maroka, pri čemer je bilo tudi več smrtnih žrtev.

»Oborožene sile bodo okrepile civilno stražo pri izvajanju njenih pooblastil in vseh drugih ukrepov, ki bodo morda potrebni za ohranjanje varnosti v mestu Ceuta,« je v izjavi sporočilo ministrstvo. Števila vojakov, ki jih bodo poslali v eksklavo, ni podalo, navedlo je le, da se bo število pripadnikov civilne straže v primerjavi s sedanjimi 80 skorajda podvojilo. V Ceuto bodo poslali tudi potapljaške ekipe in ladje obalne straže.

Napoved sledi večdnevnemu povečanemu dotoku migrantov v Ceuto, zaradi česar je vodja tamkajšnjih oblasti Juan Jesus Vivas vlado v Madridu pozval k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske. Po njegovih besedah je v eksklavo, ki jo na morju od maroškega ozemlja ločuje nekaj sto metrov, v zadnjih desetih dneh prišlo na tisoče migrantov. Da bi dosegli Ceuto, morajo ljudje z maroške obale preplavati nevarne tokove Gibraltarske ožine. Mesto sicer od maroškega ozemlja ločujejo ograje, ki segajo tudi v morje. Po podatkih španske vlade je med poskusi, da bi dosegli ozemlje, v zadnjih dneh umrlo najmanj 18 ljudi.

Migranti so zasedli špansko ozemlje na afriški strani. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Večdnevni povečani dotok migrantov v Ceuto je sprožil tudi spor med Španijo in Italijo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani se je tako kot predsednica vlade Giorgia Meloni zavzel za »zaprtje schengenskega območja s Španijo«. Vse skupaj je podkrepil z besedami: »Nekontrolirano priseljevanje predstavlja nevarnost za nacionalno varnost. Posnetki iz Ceute kažejo, kako je odločitev madridske vlade, da podeli špansko in s tem evropsko državljanstvo več kot 500.000 nezakonitim priseljencem, globoko napačna in spodbuja trgovino z ljudmi!«