Nove podrobnosti streljanja pri Beli hiši: 21-letni napadalec umrl v bolnišnici, oblastem je bil že znan

Pripadniki tajne službe ZDA so v soboto zvečer nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je streljal nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar za zdaj ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl.

Streljanje le nekaj korakov od Bele hiše

Tajna služba je v soboto pozno popoldne po krajevnem času na omrežju X objavila, da je moški na območju 17. ulice in avenije Pensilvanija potegnil iz torbe pištolo in začel streljati. Tajna služba je strele vrnila in zadela osumljenca, ki so ga prepeljali v bolnišnico in tam razglasili za mrtvega.

Izjava dodaja, da je bil zadet tudi mimoidoči, vendar brez podrobnosti o njegovem stanju. Predsednik ZDA Donald Trump je bil v času streljanja v Beli hiši, navaja sporočilo tajne službe. Območje Bele hiše so hitro obkrožile močne policijske sile in nacionalna garda, poročajo ameriški mediji. Dopisnikom Bele hiše je tajna služba naročila, naj se skrijejo na varno.

Trump se je po incidentu zahvalil varnostnim službam. »Hvala naši veliki tajni službi in varnostnim silam za profesionalno posredovanje,« je zapisal na svojem omrežju Truth Social. Dodal je, da je imel napadalec nasilno zgodovino in je bil "morda obseden" z Belo hišo.

Napadalec naj bi bil oblastem že znan

Policija je strelca neuradno identificirala kot starega znanca, 21-letnega Nasireja Besta, ki je v preteklosti že sprožal spore okrog Bele hiše z agenti tajne službe in policijo, je poročala televizija ABC. To je bil že tretji podoben strelski incident v bližini Trumpa v zadnjem mesecu dni. Na Trumpa sta bila izvedena tudi dva poskusa atentata.

Washingtonska policija je sporočila, da se je sobotni incident zgodil v bližini kraja, kjer je lani novembra strelec iz zasede napadel dva člana nacionalne garde iz Virginije. Ubil je gardistko in ranil gardista, poroča ABC. Do sobotnega incidenta je prišlo skoraj mesec dni po napadu na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše, kjer je bil tudi Trump.

Nekaj dni zatem so agenti tajne službe ustrelili osumljenca, ki naj bi streljal na agente v bližini Washingtonovega spomenika nedaleč od Bele hiše.