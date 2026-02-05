Nove šokantne informacije! Jeffrey Epstein naj bi med grobim seksom umoril dve dekleti in ukazal njun pokop

V javnost so pricurljale nove, strašne informacije o zloglasnem zločincu Jeffreyju Epsteinu. Blizu svojega ranča naj bi ukazal pokop dveh »tujih deklet«, potem ko sta bili zadušeni med »grobim, fetišističnim seksom«, trdi nekdanji delavec, ki je to razkril v e-mailu, objavljenem kot del najnovejših Epsteinovih dosjejev, ki jih je na zadnji januarski petek razkrilo ameriško ministrstvo za pravosodje. Elektronsko pošto, poslano 21. novembra 2019, je najprej prejel Eddy Aragon, nato pa je bila posredovana FBI-ju. Po trditvah pošiljatelja, ki naj bi bil »nekdanji član osebja na ranču Zorro«, naj bi bili dve dekleti pokopani po naročilu Epsteina in Ghislaine Maxwell, ki jo v sporočilu imenujejo »Madam G«. Po trditvah pošiljatelja sta dekleti umrli zaradi zadušitve med grobim fetišističnim seksom na Epsteinovem ranču v Novi Mehiki.

Na sliki, ki je del osebne zbirke Jeffreyja Epsteina, so ameriški predsednik Donald Trump (levo), Epstein (v sredini), med pogovorom z neznano žensko. Fotografija je bila objavljena skupaj z drugimi fotografijami, ki prikazujejo Trumpa, Billa Clintona, režiserja Woodyja Allena in druge. FOTO: Handout Afp

V e-mailu pošiljatelj piše: »Edward, to je občutljivo, zato bo to prvi in zadnji e-mail, odvisno od tvoje presoje. Lahko ga sprejmeš ali izbrišeš, ampak prihaja od nekoga, ki je bil tam in vse videl.« Po tem so bile priložene povezave do videoposnetkov, ki naj bi prikazovali Epsteina med spolnimi odnosi z mladoletnimi dekleti. Pošiljatelj je zahteval plačilo v višini enega bitcoina za videoposnetke in informacije. E-mail je bil posredovan FBI-ju tri mesece po Epsteinovi smrti, ko je umrl med čakanjem na sojenje v New Yorku.

Poleg tega so objavljeni dokumenti razkrili, da je Epstein želel svoje posestvo Zorro zapustiti svoji beloruski partnerki, Karyni Shuliak. Epstein je ranč kupil leta 1993 od Brucea Kinga, nekdanjega guvernerja Nove Mehike. Posestvo obsega približno tri tisoč hektarjev in obsega luksuzno posestvo, gostišča, stanovanja za osebje in pomožne objekte. Ranč je bil Epsteinova oaza na samem, kjer so VIP gostje prihajali in odhajali z večjo mero diskretnosi kot na njegovem zasebnem karibskem otoku Little St James. Civilni postopki omenjajo tudi nekdanjega princa Andrewa, ki naj bi obiskal ranč v času, ko ga je Virginia Giuffre obtožila trgovine z ljudmi in predstavila dokaze, da je bila tam kot najstnica med leti 2000 in 2002.