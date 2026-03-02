  • Delo d.o.o.
VOJNA

Novi iranski napad: eksplozije in sirene v Dohi, Kuvajtu, Dubaju in Abu Dabiju (VIDEO)

Po regiji so odmevale silovite eksplozije, po prvih poročilih pa so v več državah aktivirali protizračno obrambo.
Dim se vali iz pristanišča Jebel Ali po iranskem napadu, ki je sledil ameriškim in izraelskim napadom na Iran, v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. FOTO: Abdelhadi Ramahi Reuters
Dim se vali iz pristanišča Jebel Ali po iranskem napadu, ki je sledil ameriškim in izraelskim napadom na Iran, v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. FOTO: Abdelhadi Ramahi Reuters
N. Č.
 2. 3. 2026 | 07:46
 2. 3. 2026 | 07:46
3:50
A+A-

Iran je danes sprožil obsežen napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na več mest v Zalivu, med drugim na Doho, Kuvajt, Dubaj, Abu Dabi in Bahrajn. Po regiji so odmevale silovite eksplozije, po prvih poročilih pa so v več državah aktivirali protizračno obrambo.

Dopisništvo CNN v Dubaju je zabeležilo »dve zaporedni eksploziji« in prelet reaktivnih letal. V katarski prestolnici Dohi so se slišali »precej glasni« udarci. Ekipa v Abu Dabiju je poročala o »ogromni eksploziji«.

Napetost v Kuvajtu in Zalivu

Dopisniki televizij Al-Arabiya in Al-Hadath poročajo, da je kuvajtska protizračna obramba nad obalnim pasom prestregla sovražne cilje. V Kuvajtu so se znova oglasile sirene za zračno nevarnost, po nepotrjenih informacijah pa naj bi se dim dvigal nad ameriškim veleposlaništvom.

Pojavili so se tudi posnetki, ki naj bi prikazovali strmoglavljenje ameriškega bojnega letala na severu države, vendar uradne potrditve za zdaj ni. Medtem so tiskovne agencije poročale o številnih glasnih eksplozijah v Dohi, Dubaju in Abu Dabiju, gost dim pa se je dvigal nad območjem Juffair v Bahrajnu.

Brigadni general Mohammed Al-Mansouri, direktor kuvajtske civilne zaščite, je potrdil, da so oborožene sile odbile zračni napad na severu države.

»Zvok eksplozij, ki so jih slišali po vsej državi, je posledica prestrezanja sovražnih dronov in raket,« je pojasnil Al-Mansouri. Dodal je, da so napade zaustavili v bližini območij Salwa in Rumaithiya ter da žrtev ni bilo. Tudi kuvajtsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so sile protizračne obrambe »učinkovito in uspešno prestregle več sovražnih zračnih ciljev« ter potrdilo, da ni bilo smrtnih žrtev.

V Bahrajnu ena smrtna žrtev

Bahrajnsko ministrstvo za notranje zadeve je poročalo o požaru na ladji, ki je bila na popravilu v industrijskem mestu Salman. Po njihovih navedbah so požar povzročili delci prestrežene rakete. V nesreči je umrl en delavec azijskega porekla, dva sta huje poškodovana.

Glavno poveljstvo obrambnih sil Bahrajna je sporočilo, da so njihovi raketni sistemi protizračne obrambe uspešno odgovorili na iranske napade.

»Vsi sistemi so v stanju najvišje pripravljenosti, da zagotovijo takojšen in odločen odziv na vsako grožnjo,« so zapisali v sporočilu.

Mednarodne obsodbe

Združene države Amerike, Savdska Arabija in druge arabske države so v skupni izjavi obsodile iranske napade. Poudarile so, da so bili napadi usmerjeni na suverena ozemlja, ogrozili civiliste in poškodovali infrastrukturo. »Ti napadi pomenijo eskalacijo, ki ogroža regionalno stabilnost. Ciljanje civilistov in držav, ki niso vključene v vojno, je nepremišljeno in destabilizirajoče ravnanje,« so zapisali.

V izjavi so potrdili enotno stališče pri obrambi suverenosti in poudarili pravico do samoobrambe ter pohvalili sodelovanje na področju protizračne obrambe, ki naj bi preprečilo večje izgube življenj.

Že pred tem so zunanji ministri držav Sveta za sodelovanje v Zalivu na nujnem videokonferenčnem srečanju najostreje obsodili iranske napade ter jih označili za »drzne in neupravičene«. Potrdili so pravico držav članic, da sprejmejo vse potrebne ukrepe in uporabijo vse razpoložljive vire za zaščito svoje varnosti in stabilnosti ter poudarili pomen ohranjanja varnosti regije in njenih prebivalcev.

